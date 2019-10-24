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24 жовтня 2019, четвер, 14:51 365
Економіка 2019-10-24T14:53:35+03:00
Українські Новини
САП має три експертизи, що підтверджують законність "Роттердам+", - екс-голова НКРЕКП

САП має три експертизи, що підтверджують законність "Роттердам+", - екс-голова НКРЕКП

НАБУ, САП, Роттердам+, Дмитро Вовк, Наталія Дригваль

САП має мінімум три експертизи, що підтверджують коректність формули "Роттердам+", але їх вони не цікавили, оскільки не давали можливість обрахувати міфічні збитки та висунути обвинувачення. Про це написав ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebooк, посилаючись на інтерв’ю адвоката Наталії Дригваль виданню "Главком".

Ексголова НКРЕКП також звернув увагу на методи, якими сторона обвинувачення намагалась отримати від експертів потрібні слідству висновки, – шляхом маніпуляцій з запитаннями та підштовхуючи експертів до "правильних" відповідей.

"Long-read про справу з юридичними нюансами по справі "Роттердам+". Кілька цікавих цитат:

1 Орган обвинувачення намагався усіма засобами, змінюючи по декілька разів запитання, отримати від експертів бажані відповіді, які б підтвердили версію слідства щодо необґрунтованості формули "Роттердам+" та наявність міфічних збитків.

2 На сьогодні підтвердженим є факт, що САП отримала мінімум три, я наголошую, три експертні висновки, які підтвердили коректність формули.

3 Але їх не цікавили такі висновки, оскільки вони не давали можливості обрахувати "збитки" та сформулювати підозру", - процитував адвоката Дмитро Вовк.

Нагадаємо, адвокат Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що  САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і  тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за  власним "темником".

Раніше видання Delo.ua оприлюднило матеріали листування між процесуальним керівником справи по "Роттердам +" Ольгою Яровою та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ), з яких випливає, що слідство щонайменше 5 разів змінювало питання експертам, намагаючись отримати від них висновки про необгрунтованість формули і про нібито завдані її застосуванням збитки.

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