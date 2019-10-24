НАБУ незаконно заплатило гроші за експертизу у справі "Роттердам+", - адвокат

НАБУ незаконно заплатило 180 тисяч грн за експертизу у справі "Роттердам+", чим нанесло збитки державі. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.



"Не так давно НАБУ замовило у наукових співробітників Інституту економіки та економічного прогнозування НАН України експертизу, яка повинна була обґрунтувати збитки від введення формули Роттердам +. Цю науково-дослідну роботу ніхто не бачив, але академік Геєць, який очолює інститут, в одному з інтерв'ю заявляв, що збитків вони не знайшли. Але цікаво не тільки це. НАБУ заплатило за цю роботу 180 тисяч грн., за дослідження, хоча права на це не мало - проведення наукових робіт ще й на платній основі жодним нормативними актом не передбачено, а відповідно перевиставлено бути не може", - написала Одинець.



Вона нагадала, що 6 вересня поточного року ДБР порушило справу проти НАБУ за статтею про розтрату державного майна, проте ще й досі не допитало працівників НАБУ щодо незаконної оплати експертизи. На її думку, ці кошти не будуть повернуті державі.



"Я не сумніваюся, що в решті решт рахунок за проведення наукової роботи буде перенаправлений підозрюваним, тільки питання як? Чи мають підозрювані оплачувати наукові роботи замовлені правоохоронцями? - Відповідь очевидна - НІ!

Тобто, абсолютно зрозуміло, що 180 тис.грн повернуті в державний бюджет не будуть", - написала Одинець.



Нагадаємо, раніше Ірина Одинець заявила, що САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".