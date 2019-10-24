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  • Прийняття законопроекту №1210 поставить "Суху Балку" на межу закриття, а 2,5 тис. працівників залишаться без роботи, – профспілка
24 жовтня 2019, четвер, 13:38 150
Економіка 2019-10-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Прийняття законопроекту №1210 поставить "Суху Балку" на межу закриття, а 2,5 тис. працівників залишаться без р

Прийняття законопроекту №1210 поставить "Суху Балку" на межу закриття, а 2,5 тис. працівників залишаться без роботи, – профспілка

Кривий Ріг, Суха Балка, Законопроект №1210, Сергій Барабащук
Суха балка. Фото: rkd.dp.ua
Суха балка. Фото: rkd.dp.ua

У разі прийняття Верховною Радою України законопроекту №1210 і без того важка економічна ситуація на гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК) "Суха Балка" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) посилиться, підприємство опиниться на межі зупинки.

Таку думку висловив голова незалежної профспілки підприємства Сергій Барабащук у статті на веб-сайті телеканалу "112 Україна" "Табачники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

"Якщо законопроект №1210 буде прийнятий, ситуація погіршиться, підприємство опиниться на межі зупинки, а 2,5 тис. працвників будуть змушені шукати роботу", - сказав він, підкресливши, що для Кривого Рогу підприємства гірничо-металургійного комплексу є містоутворюючими.

"У зв'язку з важкою економічною ситуацією на ГЗК "Суха Балка" керівництво змушене перевести апарат управління на 3-денний режим роботи з 1 грудня", - повідомив Барабащук. На початку жовтня був зупинений Дніпровський металургійний завод ім. Петровського ("Петрівка"). Рудник "Суха Балка" в січні-вересні 2019 року скоротив виробництво товарної залізної руди на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 2,015 млн тонн. У 2018 році рудник зміг наростити обсяги виробництва на 8,4%.

Експерти прогнозують, що через підвищення рентної плати закриється третина вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. "Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції", - підкреслили експерти. Згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC, податкові ініціативи, що закладені в законопроектах №1210 та №1210-1, зроблять видобуток руди в Україні у 9 разів дорожче, ніж в Росії.

Про загрозу зупинки залізорудної шахти ім. Артема, у разі підвищення ренти на видобуток залізної руди відповідно до законопроекту №1210, заявив металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг". На шахті працює понад 1 тис. робітників. Про необхідність переглядати на 2020 рік бюджети і плани модернізації, ефективного управління персоналом заявив гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

Крім того, у зв'язку з непродуманими податковими ініціативами закрилася й тютюнова фабрика в Україні однієї з найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco (ВАТ). З цієї ж причини про намір переглянути роботу своїх потужностей в країні повідомили в "Філіп Морріс Україна".

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