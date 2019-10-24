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24 жовтня 2019, четвер, 13:33 375
Економіка 2019-10-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв

Американський інвестор заявив, що проти нього діють відомі рейдери під ширмою інвестиційних заяв

Avellana Gold, Інвестиції, Браян Севедж, Мужіївське поліметалічне родовище, Мужієво, Олександр Маштепа, Gofer

Мужіївське поліметалічне родовище на Закарпатті  зазнає атаки відомих рейдерів. Про це сказав у своєму інтерв’ю "Економічній правді" американський інвестор Браян Севедж.

Очолювана ним компанія Avellana Gold побудувала у селищі Мужієво на Закарпатті сучасну збагачувальну фабрику і протягом найближчих років збирається  інвестувати у проект видобутку золота, срібла, свинцю та цинку 150 мільйонів доларів. Але підприємство, що прозоро інвестує в Україну, через суди зазнає атак рейдерів, які хочуть відібрати родовище та підприємство.

Очолює групу рейдерів Олександр Маштепа, директор офшорної компанії Gofer, яка під час реєстрації у Великобританії вказала неправдиві дані і приписала собі у співзасновники відомий британський банк та членів королівської родини, - розповідає американський інвестор і називає це "шахрайством". Генеральний директор американської компанії Avellana Gold Браян Севедж стверджує, що рейдери "воскресили компанію-банкрута", за допомогою якої атакують реального інвестора через спроби відібрати ділянку і розробку родовища.

"Серед людей, які причетні до цієї компанії - відомі корпоративні рейдери. Вони раніше те ж саме робили з торговим центром у Києві… Будемо працювати в судах України та Великобританії, щоб викрити шахрайство… Ми будемо використовувати кожен законний засіб, який маємо в розпорядженні, включаючи кримінальне переслідування посадових осіб, директорів та урядових чиновників, які можуть бути залучені до справи", - заявив американський інвестор. Він заявив "Економічній правді", що посольства США та Великобританії поінформовані про шахрайські дії рейдерів. Браян Севедж раніше повідомив, що фірма Gofer та її засновники, які атакують американського інвестора, можуть потрапити до санкційного списку США.

Раніше журналісти та громадські активісти оприлюднювали зв’язки рейдерів з компанії Gofer Олександра Маштепу та Дмитра Зайцева з сепаратистами Донбасу, а також з агентом російських спецслужб Сергеєм Колпіді. Американський інвестор вірить у можливість якнайшвидшого об’єктивного розслідування правоохоронних органів і доведення шахрайства рейдерів.

Більше новин про: Avellana Gold Інвестиції Браян Севедж Мужіївське поліметалічне родовище Мужієво Олександр Маштепа Gofer

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