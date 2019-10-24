Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація

Розроблений комітетом Ради з енергетики та ЖКП законопроект про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) повертає ручне регулювання в електроенергетиці й скасовує реформу ринку електроенергії. Про це йдеться у зверненні Першої енергетичної асоціації України (ПЕАУ) до директора Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янеза Копача.

Перша енергоасоціація України просить Копача звернути увагу на схвалений енергетичним комітетом ВР законопроект щодо змін на ринку електроенергії (№2233) та дати йому публічну оцінку.

"Ми спостерігаємо дії, що спрямовані на консервування ознак старої моделі ринку і збереження ручного регулювання на ньому… Законопроектом пропонується на найближчі майже чотири роки повернути регульовану у ручному режимі модель ринку, що спотворює результати реформи, передбаченої Законом України "Про ринок електричної енергії" та фактично означає відмову від виконання прийнятих на себе міжнародних зобов’язань", - зазначається в зверненні.

Зазначається, що законопроектом передбачено право НКРЕКП встановлювати граничні ціни на ринку на добу наперед та на балансуючому ринку - до 01.07.2023; право НКРЕКП встановлювати обсяги обов’язкової пропозиції електроенергії виробниками на ринку на добу наперед на рівні не вище граничних цін - до 01.07.2023; запровадження нових спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів для фінансування ТЕЦ (встановлення регульованих тарифів для ТЕЦ на осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.).

Автори звернення наголошують, що діючі зараз цінові обмеження на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку негативно впливають на механізми ринкового формування цін, забезпечення достатнього рівня пропозиції електроенергії, створюють умови для виникнення загрози електропостачання споживачів в осінньо-зимовий період. Але замість руху до дійсно ринкових механізмів стимулювання пропозиції і відміни цінових обмежень (price caps), як рекомендує Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства, комітет Ради з енергетики пропонує їх закріпити законодавчо.

Перша енергоасоціація України також нагадала, що зміни до законодавства в енергетичній галузі Україна зобов’язалась проводити після консультацій з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями нормативних актів ЄС.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже зареєстровано проект постанови про проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії (№2294).