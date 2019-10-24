підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація
24 жовтня 2019, четвер, 12:41 402
Економіка 2019-10-24T15:00:03+03:00
Українські Новини
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація

Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація

Законопроект, Янез Копач, Верховна Рада України, Електроенергія, Електрична енергія, Ринок електричної енергії, Європейське енергетичне співтовариство

Розроблений комітетом Ради з енергетики та ЖКП законопроект про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) повертає ручне регулювання в електроенергетиці й скасовує реформу ринку електроенергії. Про це йдеться у зверненні Першої енергетичної асоціації України (ПЕАУ) до директора Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства Янеза Копача. 

Перша енергоасоціація України просить Копача звернути увагу на схвалений енергетичним комітетом ВР законопроект щодо змін на ринку електроенергії (№2233) та дати йому публічну оцінку.

"Ми спостерігаємо дії, що спрямовані на консервування ознак старої моделі ринку і збереження ручного регулювання на ньому… Законопроектом пропонується на найближчі майже чотири роки повернути регульовану у ручному режимі модель ринку, що спотворює результати реформи, передбаченої Законом України "Про ринок електричної енергії" та фактично означає відмову від виконання прийнятих на себе міжнародних зобов’язань", - зазначається в зверненні.

Зазначається, що законопроектом передбачено право НКРЕКП встановлювати граничні ціни на ринку на добу наперед та на балансуючому ринку - до 01.07.2023; право НКРЕКП встановлювати обсяги обов’язкової пропозиції електроенергії виробниками на ринку на добу наперед на рівні не вище граничних цін - до 01.07.2023; запровадження нових спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів для фінансування ТЕЦ (встановлення регульованих тарифів для ТЕЦ на осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.).

Автори звернення наголошують, що діючі зараз цінові обмеження на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку негативно впливають на механізми ринкового формування цін, забезпечення достатнього рівня пропозиції електроенергії, створюють умови для виникнення загрози електропостачання споживачів в осінньо-зимовий період. Але замість руху до дійсно ринкових механізмів стимулювання пропозиції і відміни цінових обмежень (price caps), як рекомендує Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства, комітет Ради з енергетики пропонує їх закріпити законодавчо.

Перша енергоасоціація України також нагадала, що зміни до законодавства в енергетичній галузі Україна зобов’язалась проводити після консультацій з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями нормативних актів ЄС.

Нагадаємо, у Верховній Раді вже зареєстровано проект постанови про проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії (№2294).

Більше новин про: Законопроект Янез Копач Верховна Рада України Електроенергія Електрична енергія Ринок електричної енергії Європейське енергетичне співтовариство

Архів
Новини
В кінці робочого тижня тумани накриють всю Україну, вдень потеплішає до +22 14:52 Карта
САП має три експертизи, що підтверджують законність "Роттердам+", - екс-голова НКРЕКП 14:51
НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% 14:45
Медичні довідки, видані на тимчасово окупованих територіях, визнають в Україні 14:34
САП просить підняти Гладковському заставу в 100 млн гривень 14:15
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
Депутати вимагають проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії 12:39
більше новин
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Суд визнав недостовірною інформацію "Стоп корупції ТВ" щодо діяльності "Нібулону" 16:54 Прес-реліз
"Нафтогаз" буде поставляти газ виробникам тепла в "Л/ДНР" без урахування заборгованості за газ 16:14
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна 08:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok