Реприватизація "Укртелекому" зведе нанівець результати приватизації-2020, - політолог

Повернення в держвласність "Укртелекому" нівелює результати приватизації-2020, адже інвестору з держбюджету доведеться виплатити майже весь обсяг коштів, який планують отримати від продажу об’єктів наступного року. Про це написав політолог Микола Давидюк в блозі на Korrespondent.net.

Політолог вважає реприватизацію "Укртелекому" комбінацією, завдяки якій інвестор хоче позбутись безперспективного активу та повернути витрачені на нього кошти. Він також наголосив, що нині ця компанія не цікава інвесторам і продати її вдруге буде важко.

"Більше схоже на комбінацію, коли олігархи намагаються позбутися своїх куплених раніше активів і намагаються зараз отримати кошти з державного бюджету, а це знову ж таки додаткових 10 мільярдів із українського бюджету. Знову ж так, не без вигоди політиків та чиновників. Інтерес яких завжди закладається. причому, жадність останніх сліпо не помічає, що час продажу Укртелекому припав на пік ринку телекомунікацій, а повернення - припадає на дно, коли оцінки такого роду компаній знизилися. Що в результаті майбутніх і можливих судових тяганин, може коштувати бюджету ще й різниці в оцінці компаній", - написав Давидюк.

Він звернув увагу на те, що в разі реприватизації державі доведеться повернути з бюджету за "Укртелеком" як мінімум 10 млрд грн., і це повністю нівелює результат нової приватизації, яку мають намір провести наступного року та планують отримати від продажу держпідприємств 13 млрд грн.

"Для розуміння суми повернення: Кабмін запланував приватизацію у розмірі 13 млрд, на котрі планують виставити 3 тис. підприємств. Що власне правильно, з точки зору державного управління та знищення корупційних дір. Але повернення Укртелекому коштуватиме мінімум 10 мільярдів. Що зводить нанівець всі потуги від самої приватизації", - зазначив Давидюк.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ситуація навколо "Укртелекома", щодо якого Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів. А політолог Володимир Фесенко заявив, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу. Та спрогнозував, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жоден іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.