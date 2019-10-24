За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд грн, - "Гроші"

За серпень-вересень 2019 року, коли Державною митною службою керував Максим Нефьодов, державний бюджет України недоотримав десятки мільярдів гривень надходжень, а рівень корупції на митниці значно зріс. Про це повідомляється в програмі "Гроші", з посиланням на експертів.

Так, за оцінкою економічного експерта Валерія Клочка, за зазначений період Держмитслужба перерахувала в держбюджет майже на 15 млрд грн менше, ніж заплановано. Головними причинами недонадходжень експерт називає заниження митної вартості товарів, "сірий імпорт", а також так звана "чорна контрабанда", яка завозиться на територію України взагалі без митного догляду. За словами Клочка, зростання загального обсягу товарообігу з ЄС на тлі зменшення обсягу митних надходжень свідчить про неефективну роботу Державної митної служби.

Також зазначається, що від українських підприємців надходять сигнали про об’єктивне зростання рівня корупції на митниці. За даними Ради бізнес-омбудсмена України, з перші три місяці керування Нефьодова Держмитслужбою (3-й квартал 2019 року) від підприємців надійшло на 42% більше скарг на роботу митників, ніж в 2-му кварталі. За словами, заступника бізнес-омбудсмена Ярослава Грегірчака, основними скаргами є безпідставна затримка вантажів на кордоні, незаконна відмова у розмитненні і зловживання у визначенні класифікації товарів.

Коментуючи питання відповідальності за погіршення показників роботи Держмитслужби, Валерій Клочок вважає, що її повністю несе чинний голова Максим Нефьодов. Головними недоліками роботи топ-чиновника експерт вважає відсутність структурних змін і дієвого контролю за процесами, які відбуваються в ДМСУ. В свою чергу, журналіст і експерт Юрій Бутусов вважає, що Нефьодов займається теоретичними змінами, а не здійснює оперативного управління Держмитницею.

Автори програми припускають, що в реальності Максим Нефьодов може настільки професійно розбиратися в управлінні, що може вигадувати корупційні схеми. За словами журналістів, нещодавно стало відомо, що СБУ розслідує кримінальну справу, яка була відкрита ще за часів екс-президента Петра Порошенка. Фігурантом цієї справи є Нефьодов, який тоді обіймав посаду першого заступника міністра Мінекономрозвитку. Справа відкрита за фактом зловживання Максимом Нефьодовим службовим становищем під час скасування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності. Із посиланням на матеріали справи зазначається, що Нефьодов незаконно скасував спеціальні санкції майже для 60 компаній, які підозрювалися у фіктивному експорті. Збитки для держави від таких дій чиновника становили більше 10 млн грн.