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24 жовтня 2019, четвер, 10:39 370
Верховна Рада і партії 2019-10-24T12:30:03+03:00
Українські Новини
Влада відхилила бюджетні пропозиції опозиції, - Льовочкін

Влада відхилила бюджетні пропозиції опозиції, - Льовочкін

ВВП, Верховна Рада України, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, Держбюджет-2020, Державний бюджет України

Заяви уряду про стрімке збільшення темпів зростання ВВП так і залишаться деклараціями, оскільки влада ігнорує пропозиції Опозиційної платформи - За життя про стимулювання економічного розвитку. Про це заявив народний депутат Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

"Задовго до розгляду бюджету в першому читанні наша фракція запропонувала Кабміну і Верховній Раді розглянути пакет правок до нього. Ґрунтуючись на необхідності збільшити темпи зростання економіки, ми внесли цілий ряд пропозицій з цього напряму. Однак майже всі вони були проігноровані. Опозиційна платформа - За життя наполягатиме на внесенні необхідних правок в підсумкову версію бюджету. Інакше заяви уряду про стрімке збільшення темпів зростання ВВП так і залишаться деклараціями", - заявив Сергій Льовочкін.

Політик повідомив, що парламентська більшість відхилила такі пропозиції Опозиційної платформи - За життя щодо збільшення видатків на економічний розвиток, як підтримка вуглепрому (+1,2 млрд грн), АПК (+10 млрд грн), здешевлення кредитів для базових галузей промисловості (+4 млрд грн) і малого та середнього бізнесу (+1 млрд грн), підтримка експорту (+1 млрд грн), науки та інновацій (+1,3 млрд грн на додаток до ініціатив щодо збільшення фінансування науки, які увійшли до прийнятого в першому читанні проекту), підвищення енергоефективності (+0,8 млрд грн). В цілому ж у прийнятому в першому читанні проекті бюджету пропонується збільшити витрати на економічний розвиток на 1,7 млрд грн, тоді як в Опозиційній платформі - За життя пропонували збільшити їх на 31 млрд грн.

"У своїй передвиборчій риториці нинішня влада акцентувала питання миру, відновлення економіки та підтримки соціальної сфери. Зараз прийшов час переходити від слів до справ, але уряд і парламентська більшість не поспішають виконувати обіцянки. Ми наполягаємо на тому, що пропозиції Опозиційної платформи - За життя до проекту бюджету - єдиний шлях до відновлення економіки і соціальної сфери. Без їх урахування бюджет-2020 залишиться бюджетом бідності", - резюмував Сергій Льовочкін.

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