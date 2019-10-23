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23 жовтня 2019, середа, 17:40 246
Кабмін 2019-10-23T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики пояснили порядок збільшення обсягу субсидій у новому опалювальному сезоні

У Мінсоцполітики пояснили порядок збільшення обсягу субсидій у новому опалювальному сезоні

Опалювальний сезон, Мінсоцполітики України, Житлові субсидії
Житлова субсидія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Житлова субсидія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Нова постанова Кабінету Міністрів України щодо спрощення умов призначення житлових субсидій дозволить надавати адресну допомогу та збільшить її розмір для найменш забезпечених категорій населення.

Дана інформація була опублікована на офіційній сторінці Міністерства соціальної політики України в соціальній мережі Facebook 23 жовтня.

У Мінсоцполітики пояснили, що відповідна постанова уряду від 20 жовтня поки що не вплине ані на принцип розрахунку субсидій, ані на розмір субсидій у нинішньому опалювальному сезоні. У законну силу зміни вступлять лишк з 1 травня 2020 року і торкнуться вони, в основному, одержувачів субсидій з найвищими доходами.

"У постанові про спрощення умов призначення субсидій є пункт про зміну у формулі відсотка з 15% до 20%. Він вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону. Але ніякої зради в цьому немає. Принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально. При цьому зміна відсотка матиме наслідки для одержувачів з найвищими доходами – оскільки їх розмір субсидії зменшиться", – повідомило Мінсоцполітики.

Також повідомляється, що вивільнені за рахунок таких змін кошти будуть направлені на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають доходи менше прожиткового мінімуму. Це означає – чим менші доходи домогосподарства, тим більшою буде субсидія.

"В дію вступає ще один принцип – адресність. Переправити підтримку на тих, хто її справді потребує. Наприклад, якщо в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоч в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% - 10% доходу... Тобто зміна у формулі з 15% до 20% не означає такий відсоток сплати. При цьому середній відсоток платежу зросте і буде на рівні 13,5%", – заявили у міністерстві.

У Мінсоцполітики також запевнили, що у бюджеті на 2020 рік на виплату субсидій закладено 47 628,6 млн гривень, а цієї суми достатньо, щоб допомогти усім, хто потребує.

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