"Пласт" закликає всіх небайдужих долучитися до збору 10,5 млн на діяльність організації у 2020

Національна скаутська організація "Пласт" закликає всіх небайдужих долучитися до збору 10,5 млн на діяльність організації у 2020 році.

Про це повідомив голова "Пласту" Станіслав Андрійчук під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Українські Новини".

23 жовтня 2019 року "Пласт" оголосив про початок фандрейзингової кампанії зі збору коштів, яка завершиться 25 квітня 2020 року благодійним концертом.

"Ця кампанія, перш за все, для того, щоб "Пласт" міг масштабуватися, шукати виховників (наставників) там, де немає "Пласту" наразі. Навчити та допомогти новим волонтерам працювати з дітьми, забезпечити їм доступ до методичної літератури, яка зможе збільшити швидкість та ефективність праці", - зазначив Станіслав Андрійчук.

"Якщо Ви бажаєте допомогти "Пласту", переходьте на спеціальну сторінку http://donate.plast.org.ua" , - додав він.

У 2018 році 739 благодійників внесли 1,3 млн гривень на підтримку організації, за рахунок коштів державного бюджету було виділено 4,8 млн гривень (44% фінансування організації) на 70 заходів організації, інші кошти були отримані за рахунок гранту Чехії (20%), залучені з фондів і з допомогою реалізації низки проектів та благодійного вечора, а також членські внески.

За даними організації, на сьогодні "Пласт" нараховує понад 12 тис. членів у більш ніж 20 країнах світу, враховуючи близько 9 тис. членів організації в Україні.

Волонтери організації щорічно приділяють більше 668 тис. годин на виховання дітей, організовують понад 200 таборів в регіонах України.

В прес-конференції також взяли участь батьки пластунів телеведуча Лідія Таран та журналіст і письменник Ілларіон Павлюк.

На думку Лідіїї Таран "Пласт" виховує патріотів, а ось Ілларіон Павлюк незадоволений тим, що "Пласт" робить більше, ніж держава для патріотичного виховання молоді.

"Я вважаю, що останній рік,- а Василина вже рік як в "Пласті",- дуже сильно змінив мою дитину. Донька стала більш самостійною, всі її прийняті рішення досить зважені", - поділилася Лідія Таран.

Ілларіон Павлюк віддав у "Пласт" двох синів та задоволений тим, що там їх, насамперед, вчать бути відповідальними.

"Пласт – це сьогодні шанс для України, це те, що робить нашу молодь такою, що на неї можна покладатися, а не лише покладати сподівання", - зазначив він.

Нагадаємо, що 30 травня Верховна Рада визнала "пластовий (скаутський) рух" одним з основних напрямків позашкільної освіти, передбачивши бюджетне фінансування "Пласту", проте 10 вересня Президент Володимир Зеленський повернув в Раду цей закон зі своїми пропозиціями.

3 жовтня Рада направила на доопрацювання закон про "Пласт".