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23 жовтня 2019, середа, 15:42 19
Фінанси 2019-10-23T17:45:03+03:00
Українські Новини
Нелегальні пункти обміну: де українцям продають фальшиву валюту

Нелегальні пункти обміну: де українцям продають фальшиву валюту

НБУ, Київ, обмін валют, Долар, фальшиві гроші
Валюта. Фото: belprauda.org
Валюта. Фото: belprauda.org

Ряд київських пунктів обміну незаконно обмінювали валюту і збували фальшиві купюри. Замість доларових банкнот в таких точках можна отримати тільки якісний сувенір, повідомляють "Сегодня".

Найчастіше такі місця заманюють клієнтів більш вигідним курсом. Наприклад, долар тут продають на 10-20 копійок дешевше, ніж в інших пунктах. Шахраї навчилися добре маскуватися і за привабливим вивісками.

Таких місць по всій країні – не злічити. Національний банк України щоквартально додає адреси незаконних пунктів обміну на своєму сайті. Це ті пункти, які працюють без документів.

"Коли люди звертаються до незаконних пунктів обміну валют, вони, по суті, залишаються беззахисними. Ми дуже часто чуємо про ситуаціях, коли люди приходять до нелегальних обмінників, а звідти виходять, на жаль, вже без грошей", – говорить заступник директора департаменту ліцензування НБУ Сергій Савчук.

Найчастіше це пункти в підземному переході біля виходів з метро. Вони нічим не виділяються серед інших кіосків, проте документів немає.

На прохання надати відповідні документи, працівники посилаються на те, що господар ще їх не підготував і запевняють клієнтів, що фальшивками вони не торгують.

"Якщо я що-небудь нелегальне віддам, відразу ж ніхто не буде ходити", – каже працівник обмінного пункту.

Але в дійсності це як гра в рулетку. Кому з клієнтів щастить, а комусь-ні. Нещодавно правоохоронні органи вилучили у одного валютника штампи, печатки, банківське приналежності і пачки банкнот.

"Бачимо на столі паперові купюри: це не гроші, це сувеніри, "приколи", номіналом 500, 100, 200 і 50 гривень", – коментує працівник поліції знахідки при обшуку.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполиция просить бути пильними так як у Києві масово підробляють банкноти в 500 гривень. Також Національний банк України попередив про те, на які банкноти варто звертати увагу і які найчастіше підробляють купюри шахраї. Нагадаємо, долар - найпопулярніша валюта серед підробок.

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