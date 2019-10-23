Перевірені ЗМІ інтернет-магазини парфумів ухиляються від податків і відповідальності, – розслідування

Ринок парфумерно-косметичних товарів є одним з найбільших ринків в Україні, за об’ємом посідає 4-е місце серед непродовольчих товарів і складає 23,7 млрд гривень (за підсумками 2018 року). В мережі працюють 134 інтернет-майданчика, що пропонують до продажу парфумерію та косметику. Але держава не отримує суттєвих надходжень до бюджету, бо інтернет-продавцями цієї продукції використовуються різноманітні схеми ухиляння від податків та митних платежів.

Зокрема, під час власного розслідування журналісти інтернет-видання "Апостроф" виявили, що робота найбільших інтернет-магазинів з продажу парфумів та косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua не відповідає законодавству України.

На веб-сайті makeup.com.ua формальною юридичною особою, яка здійснює продажі, є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Мейкап". Але, при оплаті готівкою та карткою, журналісти отримали "товарний чек" від фізичної особи-підприємця (ФОП), котрий зазначений не продавцем, а "постачальником" товару, що діє за "договором доручення". Отримувач у документі не зазначений, ідентифікувати реального продавця неможливо, ТОВ "Мейкап" з формальної точки зору ніякого відношення до ситуації не має. А при купівлі через поштового оператора отримувачем коштів виявився ТОВ "Вейкап Трейдінг" (а не ТОВ "Мейкап", як вказано на сайті), що засноване кіпрським офшором.

На сайті parfums.ua взагалі немає жодної інформації щодо продавця. При оплаті готівкою та банківською карткою – журналісти отримали формальний папірець без жодних реквізитів. У випадку купівлі через поштового оператора отримувачем коштів виявилась фізична особа.

На сайті notino.ua взагалі вказаний чеський власник, хоча безпосереднім отримувачем коштів від вітчизняних покупців є українсько-канадське Спільне підприємство (СП) "Росан", яке не несе жодної відповідальності перед покупцями. Чеський власник фактично веде комерційну діяльність на території України але гроші виводить до іншої країну.

Керуючий партнер юридичної компанії V.I.P. Consulting Богдан Яблонський, проаналізувавши результати розслідування, вважає, що зазначені інтернет-магазини уникають оплати податків та максимально приховують дані про реального продавця. "У випадку придбання неякісного або навіть небезпечного товару – покупцю не буде до кого апелювати. ФОПи та ТОВи, вказані в документах під час придбання парфумів чи косметики, не несуть жодної юридичної відповідальності", - пояснив юрист.

На думку журналістів, подібні схеми ухиляння від податків, мають зацікавити відтворену Державну податкову службу України. "Враховуючи об’єми ринку, мова може йти про мільярди додаткових податкових надходжень. На невідповідність вимогам законодавства у сфері захисту споживачів має звернути увагу Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). А ухилення від сплати податків деякими суб’єктами підприємницької діяльності, котре ставить їх у відверто виграшне становище у порівнянні з легальними має зацікавити Антимонопольний комітет", - йдеться в розслідуванні.

Наразі редакція "Апострофу" підготувала низку власних запитів у відповідні органи державної влади щодо виявлених фактів.