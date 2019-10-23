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23 жовтня 2019, середа, 13:27 115
Політика 2019-10-23T16:02:33+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" Шевченко розповів на московському ТВ про російські війська в ЛДНР

Депутат "Слуги народу" Шевченко розповів на московському ТВ про російські війська в ЛДНР

російська пропаганда, Євген Шевченко

Обраний в 76-му окрузі на Запоріжжя Євген Шевченко у форматі включення з Києва прийняв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському Першому каналі. Про це він сам написав у Facebook.

Депутат Шевченко уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було - "донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях". А також заявив, що націоналісти перешкоджають мирному вирішенню ситуації на Донбасі.

"Та ситуація, яка склалася за формулою Штайнмайєра, вона, скажімо так, була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких в цілому політика полягає у ворожнечі, у війні. Ми зараз зробили паузу. І я думаю, що правоохоронні органи розберуться, звідки ростуть ноги і кому це вигідно", - заявив він.

Шевченко спробував вказати на те, що на окупованих територіях присутні війська РФ, але пропагандисти почали це заперечувати. Нардеп підкреслив, що застосування сили проти України є неприйнятним, оскільки українська армія "може дати відсіч".

Колеги по партії Гео Лерос і Ліза Богуцька засудили вчинок Шевченка.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді до ефіру політичного шоу на російському телеканалі висловлювала рекомендацію депутату від фракції Євгену Шевченку не виступати в ньому.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"Чи було в нас заборона на рівні фракції з кимось спілкуватися, чи ні - не було. Чи була рекомендація пану Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була. Він перепитував. Ми висловили свою позицію. Ми сказали йому цього не робити", - зазначив він.

Корнієнко також додав, що йому двічі пропонували брати участь у російських телепередачах, але він категорично відмовлявся брати участь в будь-яких російських державних шоу.

Раніше Шевченко взяв участь у російському шоу "Велика гра" на "Первом канале".

У передачі також брав участь "голова" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін.

Як повідомляли Українські Новини, раніше російські пропагандисти впливали на мешканців ЄС через соцмережі і ТБ.

А в Латвії взагалі заборонили телеканал "Росія" за розпалювання ненависті до України.

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