Депутати вимагають проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії

Законопроекти щодо зміни законодавства в сфері енергетики мають бути попередньо погоджені з Радою Асоціації на сумісність с законодавством ЄС згідно Угоди про асоціацію України з ЄС. Проект Постанови про проведення консультацій з Європейською Комісією (через секретарів Рад асоціації) щодо сумісності положень проекту закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (реєстр. № 2233 від 04.10.2019 р.) з положеннями acquis ЄС зареєстрований на офіційному веб-порталі Верховної Ради. (№2294).

В пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що згідно з Угодою про асоціацію України з ЄС між Україною та Радою Асоціації погоджений особливий порядок внесення змін до законодавства у сфері енергетики.

"Відповідно до такого особливого порядку, Україна зобов’язалася попередньо проводити консультації з Європейською Комісією (через секретарів Рад асоціації) щодо сумісності з положеннями acquis ЄС будь-якої законодавчої пропозиції у сфері функціонування ринку електроенергії. Проведення консультацій має здійснюватися за ініціативою з боку України попередньо, зокрема до набрання чинності пропозиції про зміну внутрішнього законодавства України. Таким чином, внесенню змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", як до акту національного законодавства, який вже був наближений до законодавчих актів ЄС, має бути попередньо погоджено з Європейською Комісією за результатами відповідних консультації в частині сумісності законопроекту (запропонованих пропозиції змін) з положеннями acquis ЄС", - зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, енергетичний комітет Верховної Ради 16 жовтня схвалив низку законопроектів, які передбачають зміни в закон "Про ринок електроенергії": №2233 ("Слуга народу"), №2233-1 ("Опоблок"), №2233-2, №2236 (обидва - "Європейська солідарність"), №2236-1 ("Батьківщина"), №2236-2 ("Слуга народу").

Раніше Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС закликав відкликати з Верховної Ради законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), ініційований головою комітету ВР з питань енергетики Андрієм Герусом, як такий, що може порушити правила Енергетичного співтовариства. Законопроектом, зокрема пропонується скасувати можливість імпорту електроенергії з РФ, але залишити її з Білорусі, а також законодавчо знизити цінові обмеження на ринку електроенергії та ввести обмеження для виробників електроенергії з відновлювальних джерел.