Озонова діра над Землею скоротилася до мінімальних розмірів, - NASA

Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з моменту її виявлення майже 40 років тому. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на вченого NASA Пола Ньюмана.

"Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з тих пір, як вона була вперше виявлена в 1980-х", - йдеться в повідомленні.

В аерокосмічному агентстві заявили, що в даний час середній розмір дірки в захисному озоновому шарі Землі становить 9,3 мільйона квадратних кілометрів, в той час як зазвичай в кінці вересня – початку жовтня вона розростається до 20,7 мільйона квадратних кілометрів.

За словами Ньюмана, це означає, що півкуля покривається більш значним обсягом озону, і рівень ультрафіолетового випромінювання на поверхні зменшується.

Як відомо, озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.

Проте вчені NASA вважають найбільш вірогідною причиною скорочення озонової діри не останні зусилля людства по зниженню викидів, а зміни погоди.

Міжнародний Монреальський протокол, розроблений в 1987 році для зниження шкоди, заборонив виробництво багатьох сполук хлору, що використовуються в холодильниках і аерозолях, наприклад, лаку для волосся. Після цього розмір озонової діри став повільно скорочуватися, але вона все ж залишається досить великою, щоб приводити до значної втрати озону.

Нагадаємо, що в 2014 році розміри озонової діри над Антарктидою вдвічі перевищили площа материка.