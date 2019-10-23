Нардепа Миколу Тищенка планують зробити новим смотрящім по столиці, - Грішин

Помічник президента Андрій Єрмак планує зробити ресторатора і нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка "смотрящім" по Києву. Про це на своїй сторінці в Facebook повидомив блогер і журналіст Сергій Грішин, інформує портал obozrevatel.com.

"В кінці літа, з кіна, де Боклан брав інтерв'ю у Зеленського, українці дізнались про існування Андрія Єрмака. Який, не знаю як, потрапив в оточення Зеленского і став помічником президента. Відповідає там за зовнішню політику. Але мова не про міжнародні зносини пана Єрмака, де особливо не "прикуриш", окрім хіба що потенційної конвертації свого впливу у майбутньому. А "рєшать вопроси" треба вже. Так ось, мої обізнані джерела говорять, що Андрій вирішив плотно зайнятись питанням Києва", - заявив журналіст.

За його словами, Андрій Єрмак займатися столичними питаннями вирішив не особисто, а через свого протеже - нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка.

"Так, саме цього Миколу Тищенка, київського ресторатора, який порівнює державу з надувною лялькою, а помічниця-модель якого, не знає скільки депутатів у Раді і хто був першим президентом України. Кажуть, Єрмак давно веде Тищенка і максимально його підтримував як кандидата від Слуги Народу на київському окрузі. І став Микола депутатом, і не просто депутатом, а заступником голови комітету з питань інфраструктури", - вважає Гришин.

Він також відмітив, що Тищенко вже проводить ділові зустрічі, на яких пресдаставляєть "смотрящім" по столиці від президента.

"Кажуть, отримавши відповідні інструкції, пан Миколи розгорнув бурхливу діяльність. Проводить зустрічі з різними людьми, на яких почав представлятись "смотрящім" по Києву від Зеленського. Стверджуючи, що всі серйозні питання можна порішать тільки через нього. А Київ, це вже великі фінансові теми - від контролю діяльності Київміськбуду, і всі супутні теми - недобудови, обдурені вкладники, афери з житлом. До будівництва доріг, мостів, та метро на Троєщину. І так, це все про людину, ресторатора, який потрапив в Раду волею долі, випадково", - вважає блогер.

Він також підкреслив, що Єрмак призначає "смотрящім" по Києву людину, яка на питання про формулу Штайнмаєра, розповідає, що треба взяти інструкцію від надувної ляльки.

"Уявляю як на нього реагують серйозні дяді, коли він їм заряджає що він смотрящій і питання треба вирішувати через нього. Думаю, ще кілька таких "призначень" від представників команди Зеленського, які вирішують свої питання від його імені, то про тепершній захмарний рейтинг можна буде дуже скоро забути", - підсумував Сергій Грішин.