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  • НАБУ зобов'язали розслідувати багатомільйонний хабар Яценюку від екс-депутата Скосаря за прохідне місце в складі "Батьківщини"
23 жовтня 2019, середа, 11:38 17
Судова влада 2019-10-23T14:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ зобов'язали розслідувати багатомільйонний хабар Яценюку від екс-депутата Скосаря за прохідне місце в скла

НАБУ зобов'язали розслідувати багатомільйонний хабар Яценюку від екс-депутата Скосаря за прохідне місце в складі "Батьківщини"

Батьківщина, НАБУ, Арсеній Яценюк, Ігор Скосар

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити справу про дачу колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку через його соратника і експарламентарія Миколу Мартиненка хабара в розмірі 6 млн доларів колишнім депутатом Верховної Ради Ігорем Скосарем за прохідне місце в списку "Батьківщини" на виборах парламенту в 2012 році.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд встановив, що 19 вересня заявник звернувся в НАБУ зі зверненням про вчинення кримінального злочину за фактом надання службовою особою неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів експрем'єрміністру через депутата Ради з метою отримання місця у виборчому списку політичної партії.

Зазначені дії, на думку заявника, містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

При цьому НАБУ відмовилося порушувати справу і повідомило, що цей злочин уже був предметом дослідження в кримінальному провадженні від 25.06.2015 за фактом одержання неправомірної вигоди депутатом Ради, тобто за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Однак суд відкинув доводи НАБУ, оскільки дача хабара як таку НАБУ не розслідувало.

16 жовтня суд зобов'язав НАБУ зареєструвати кримінальне провадження та почати розслідування факту.

У травні Скосар заявив, що не пам'ятає про свої слова про "купівлю" місця в Раді за 6 млн доларів.

У 2017 році колишній депутат Верховної Ради Дмитро Добродомов повідомив у соціальній мережі Facebook, що кримінальне провадження за фактом отримання хабара Яценюком від Скосаря через Мартиненка за місце в списку "Батьківщини" було закрито через відсутність складу злочину.

Під час тих подій Яценюк був головою фракції "Батьківщина" в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павло Петренко.

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