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23 жовтня 2019, середа, 11:11 374
Економіка 2019-10-23T14:30:04+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" знову сертифікований як дружній до навколишнього середовища виробник

"Укрлендфармінг" знову сертифікований як дружній до навколишнього середовища виробник

Олег Бахматюк, Бахматюк, Ukrlandfarming, Укрлендфармінг, Сертифікат ISCC, Ukrlandfarming PLC

Підприємства та елеватори групи компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming PLC) українського бізнесмена Олега Бахматюка вчергове успішно пройшли сертифікацію ISCC.

Щороку Ukrlandfarming PLC підтверджує статус виробника сталої продукції, який турбується про скорочення викидів парникових газів в атмосферу та контролює CO2 на кожному етапі руху зерна - від обробітку ґрунту для вирощування сільськогосподарських культур до відправки продукції кінцевому споживачу.

"Сертифікат ISCC, який вчергове отримали підприємства "Укрлендфармінг", свідчить про те, що наша продукція вироблена способом, який не завдає шкоди навколишньому середовищу. Виробництво проходить з дотриманням принципів соціальної відповідальності та із застосуванням ефективних систем управління. Отримання такого сертифікату для виробника є важливим не тільки для роботи на європейському та інших міжнародних ринках, але й свідчить про відповідальність компанії у питаннях захисту навколишнього середовища, – зазначила директор з продажів холдингу Олеся Калинчук –  Ми не користуємось певними засобами захисту рослин, які активно використовуються іншими підприємствами через свою привабливу ціну, у нас посилений контроль за якістю та кількістю пального та  за якістю насіннєвого матеріалу. Усі ці заходи впливають на кінцеву якість вирощеної нами продукції і сприяють збереженню навколишнього середовища".

ISCC є незалежною організацією, що впроваджує систему сертифікації сировини і продуктів. ISCC розроблена відповідно до вимог Директиви 2009/28 / ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи про сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел. Метою Директиви є збільшення частки використання біопалива і зменшення викидів парникових газів в атмосферу. Важливим також є забезпечення екологічно відповідального та сталого виробництва.

Група компаній "Укрлендфармінг" - один з найбільших сільськогосподарських холдингів України, що обробляє понад 500 тис. га родючих земель і входить до топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, на виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса й молока. Власником агрохолдингу "Укрлендфармінг" є бізнесмен Олег Бахматюк.

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