Законодавчі зміни щодо ринку електроенергії зашкодять євроінтеграції України, - Федерація роботодавців ПЕК

Законопроект щодо змін на ринку електроенергії порушує міжнародні зобов’язання України щодо імплементації вимог Третього енергопакету ЄС та загрожує євроінтеграції країни. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу до прем’єр-міністра України.

В Федерації стурбовані схваленням енергетичним комітетом ВР законопроекту щодо змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), який порушує взяті Україною міжнародні зобов’язання.

В зверненні зазначається, що законопроектом пропонується: встановити додаткові спецобов’язки, внаслідок яких Регулятор отримає право встановлювати тарифи на рівні собівартості на відпуск електроенергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях; передати уряду повноваження встановлювати обмеження, застосовувати заборону чи надавати дозвіл щодо експортно-імпортних операцій електроенергії; ввести обмеження для виробників електроенергії з відновлювальних джерел.

"Запропоновані зміни та доповнення до Закону України "Про ринок електричної енергії", на думку Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України, є неринковими, завдають шкоди економіці України, негативно впливають на її імідж та можуть зашкодити подальшій євроінтеграції нашої держави", - зазначається в листі Федерації.

Окрім того, вони наголошують, що рішення щодо законодавчих змін були ухвалені з грубим порушенням процедури імплементації вимог Третього енергопакету, який передбачає обов’язкові консультації з Віденським енергетичним офісом. Тому Федерація закликала прем’єра ініціювати дискусію щодо цих змін за участі представників Європейського співтовариства та запропонувати комплексне рішення, яке б підтримувало репутацію України як надійного партнера.

Нагадаємо, на засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 16 жовтня було схвалено законопроект Андрія Геруса "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонується скасувати можливість імпорту електроенергії з РФ, але залишити її з Білорусі, а також законодавчо знизити цінові обмеження на ринку електроенергії та ввести обмеження для виробників електроенергії з відновлювальних джерел.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння тим, що важливі для енергетичної галузі законопроекти були схвалені Комітетом ВР з питань енергетики та ЖКГ з порушенням регламентних норм.