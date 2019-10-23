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23 жовтня 2019, середа, 10:05 6
Події 2019-10-23T10:15:02+03:00
Українські Новини
Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Поліція евакуювала 500 осіб через повідомлення про мінування залізничного вокзалу у Львові

Хибне мінування

Поліція евакуювала 22 жовтня близько 500 осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомлення про мінування надійшло в поліцію.

На місце події прибули вибухотехніки, проводилася евакуація.

Вибухівки не виявлено.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Також 22 жовтня надходив сигнал про замінування Львівської обласної державної адміністрації.

Евакуація не проводилася, вибухівка не виявлено.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 26 червня близько 0,5 тис. осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

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