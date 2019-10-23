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23 жовтня 2019, середа, 09:57 26
Події 2019-10-23T20:05:01+03:00
Українські Новини
12 дітей і 1 дорослого госпіталізовано через розпилення невідомої речовини в гуртожитку у Львові

12 дітей і 1 дорослого госпіталізовано через розпилення невідомої речовини в гуртожитку у Львові

Отруєння дітей

12 дітей і 1 дорослий госпіталізовано 22 жовтня о 22:45 через розпилення невідомої речовини в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища на вул. Выпасовой у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Постраждалі доставлені з діагнозом "токсичну дію невідомої речовини".

станом на 6:00 середи 4 дитини перебувають у реанімації, 3 - у терапевтичному відділенні, решта лікуються амбулаторно.

Ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 3 дітей госпіталізовані 18 вересня через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області.

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