12 дітей і 1 дорослого госпіталізовано через розпилення невідомої речовини в гуртожитку у Львові

12 дітей і 1 дорослий госпіталізовано 22 жовтня о 22:45 через розпилення невідомої речовини в гуртожитку Ставропігійського вищого професійного училища на вул. Выпасовой у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Постраждалі доставлені з діагнозом "токсичну дію невідомої речовини".

станом на 6:00 середи 4 дитини перебувають у реанімації, 3 - у терапевтичному відділенні, решта лікуються амбулаторно.

Ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, 3 дітей госпіталізовані 18 вересня через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області.