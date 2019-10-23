Свояк Нефьодова завіз в Україну контрабанди на декілька мільйонів гривень, - Дубінський

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов став фігурантом справи про контрабанду. Про це у своїй програмі "Дубінізми" розповів відомий український журналіст, народний депутат Олександр Дубінський, інформує портал kp.ua.

При цьому він уточнив, що справа безпосередньо стосується не пана Нефьодова, а його свояка, тобто чоловіка сестри дружини.

Повідомляється, що власник ТОВ "Любе авто" Андрій Кулик, який одружений на сестрі дружини Нефьодова, - Юлії Калмиковій, займається ввезенням в Україну так званих "євроблях". Нещодавно в одній з автівок, що знаходилася в "автовозів", що належить Кулику, митники виявили партію контрабандних речей відомих світових брендів. Загальна сума контрабанди становила декілька мільйонів гривень.

За словами Дубінського, сам голова ДМС свої зв’язки з контрабандою заперечує і впевнений, що в автівку свояка були навмисно завантажені невідомими людьми. Нардеп стверджує, що Максим Нефьодов відмовився спілкуватися про цей випадок з журналістами. Але повністю уникнути відповідей чиновнику не вдасться. Дубінський пообіцяв підняти питання контрабанди свояка Нефьодова наприкінці жовтня, коли голова ДМС буде звітувати перед Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Максим Нефьодов і колишній директор Департаменту регулювання зовнішньо-економічної діяльності Мінекономрозвитку Денис Гутенко є фігурантами кримінального провадження № 12016000000000426, яке Нацполіція відкрила за ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України за фактами зловживання зазначеними особами службовим становищем під час прийняття рішень про скасування спеціальних санкцій. Досудове слідство завершене, але вручення підозр Нефьодову і Гутенку блокується з боку ГПУ за політичними мотивами.