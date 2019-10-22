Вчені вперше виявили жир в легенях людей з надмірною вагою, провокуючий астму

Австралійські дослідники проаналізували зразки легенів 52 осіб, і вперше виявили жирову тканину в легенях людей з надмірною вагою і ожирінням, що викликає астму. Про це передає ВВС Україна.

Наголошується, що в дослідженні, опублікованому в Європейському респіраторному журналі (European Respiratory Journal), вчені розглядали зразки легенів мертвих людей, які заповіли свої органи науці. Згідно з результатами, у 15 з них не було астми, 21 хворіли на астму, але померли від інших причин, і 16 померли від цієї хвороби.

Вчені з'ясували, що збільшення жирової тканини може змінювати нормальну структуру дихальних шляхів і викликати запалення в легенях, що пояснює підвищений ризик астми у людей із зайвою вагою або ожирінням.

"Зв'язок між зайвою вагою або ожирінням і астмою або симптомами астми була відома і раніше. Дослідники припускали, що це можна пояснити тиском зайвої ваги на легені або загальним посиленням запалення, викликаного надмірною вагою", - сказав доцент Університету Західної Австралії в Перті, доктор Пітер Нобель.

Він зазначив, що надлишок жиру, що накопичується в стінках дихальних шляхів розвиває запалення в легенях.

"Ми вважаємо, що це викликає ущільнення дихальних шляхів, обмежує потік повітря в легені, і це може хоча б частково пояснити погіршення симптомів астми", - додав експерт.

Голова наукового комітету Британського торакального товариства (British Thoracic Society) доктор Елізабет Сейп, заявила, що це дослідження вперше показало, як маса тіла впливає на структуру дихальних шляхів в легенях.

"Враховуючи зростаючу захворюваність на ожиріння в країні і по всьому світу, дослідження може мати важливе значення в розумінні того, чому астма залишається одним з головних захворювань, і знайти нові шляхи в лікуванні астми", - сказала експерт.

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