підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Вчені вперше виявили жир в легенях людей з надмірною вагою, провокуючий астму
22 жовтня 2019, вівторок, 21:48 5
Lifestyle 2019-10-22T22:15:02+03:00
Українські Новини
Вчені вперше виявили жир в легенях людей з надмірною вагою, провокуючий астму

Вчені вперше виявили жир в легенях людей з надмірною вагою, провокуючий астму

експерти, Легені, Дослідження
Легені.Фото:pixabay
Легені.Фото:pixabay

Австралійські дослідники проаналізували зразки легенів 52 осіб, і вперше виявили жирову тканину в легенях людей з надмірною вагою і ожирінням, що викликає астму. Про це передає ВВС Україна.

Наголошується, що в дослідженні, опублікованому в Європейському респіраторному журналі (European Respiratory Journal), вчені розглядали зразки легенів мертвих людей, які заповіли свої органи науці. Згідно з результатами, у 15 з них не було астми, 21 хворіли на астму, але померли від інших причин, і 16 померли від цієї хвороби.

Вчені з'ясували, що збільшення жирової тканини може змінювати нормальну структуру дихальних шляхів і викликати запалення в легенях, що пояснює підвищений ризик астми у людей із зайвою вагою або ожирінням.

"Зв'язок між зайвою вагою або ожирінням і астмою або симптомами астми була відома і раніше. Дослідники припускали, що це можна пояснити тиском зайвої ваги на легені або загальним посиленням запалення, викликаного надмірною вагою", - сказав доцент Університету Західної Австралії в Перті, доктор Пітер Нобель.

Він зазначив, що надлишок жиру, що накопичується в стінках дихальних шляхів розвиває запалення в легенях.

"Ми вважаємо, що це викликає ущільнення дихальних шляхів, обмежує потік повітря в легені, і це може хоча б частково пояснити погіршення симптомів астми", - додав експерт.

Голова наукового комітету Британського торакального товариства (British Thoracic Society) доктор Елізабет Сейп, заявила, що це дослідження вперше показало, як маса тіла впливає на структуру дихальних шляхів в легенях.

"Враховуючи зростаючу захворюваність на ожиріння в країні і по всьому світу, дослідження може мати важливе значення в розумінні того, чому астма залишається одним з головних захворювань, і знайти нові шляхи в лікуванні астми", - сказала експерт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені виявили новий орган всередині людини.

Крім того, експерти розповіли, як соціальний статус впливає на здоров'я людини.

Більше новин про: експерти Легені Дослідження

Архів
Новини
Микитася заарештували з 80-мільйонною заставою 23:11
Коломойський порадив Порошенку "обережно висловлюватися" про "1+1" і пригрозив "розбором минулого" 23:09
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби 22:33
Бойко в Мар'їнці пообіцяв відновити мовлення українських телеканалів 22:12
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів 23:00
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok