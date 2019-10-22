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22 жовтня 2019, вівторок, 21:07 8
Африка 2019-10-22T21:11:47+03:00
Українські Новини
Більше 50 слонів загинуло голодною смертю у найбільшому національному парку Зімбабве

Більше 50 слонів загинуло голодною смертю у найбільшому національному парку Зімбабве

Африка, Тварини, Зімбабве
Слон.Фото:pixabay
Слон.Фото:pixabay

Протягом двох місяців, працівники найбільшого національного парку в Зімбабве стали свідками смертей, щонайменше, 55 слонів. Про це передає ABC News.

Наголошується, що в регіоні сильна посуха, яку тварини не в змозі перенести. За словами мешканців, це найсильніша посуха за багато років у південноафриканській країні, яка також страждає від економічної кризи. В результаті виникла нестача продовольства і води.

"Проблема реальна, ситуація жахлива", - заявив представник Управління національних парків і дикої природи Тинаше Фараво.

За словами Фараво, крім слонів також постраждали леви. Основною проблемою також є переповненість парку. Працівники парку відзначають, що в ньому можливо містити 15 тисяч слонів, але зараз там близько 53 тисяч тварин.

Представник управління парків також розповів, що коли тварини залишають парки дикої природи Зімбабве, вони знищують урожай і іноді навіть вбивають людей. За його словами, лише в цьому році слони вбили більше двох десятків людей.

"Найбільша загроза для наших тварин зараз - втрата середовища існування... Нам вдалося значно скоротити браконьєрство ... ми втрачали сотні слонів раніше, але в минулому році з-за браконьєрство загинуло не більше 20 слонів", - сказав Фараво.

В Зімбабве одна з найбільших популяцій слонів в Африці. Держава має намір дозволити полювати і експортувати частину з них, щоб ослабити тиск на навколишнє середовище і отримати вкрай необхідні фінанси.

При цьому, раніше в Ботсвані, де також проживає велика кількість слонів, скасували заборону на полювання на слонів. Там це аргументували тим, що цей крок допоможе зменшити конфлікт між людьми і тваринами і принесе країні необхідний дохід.

Але інші країни, які є учасниками Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, успішно лобіювали обмеження продажу слонів. Це викликало замішання серед низки африканських країн, які, як стверджують, страждають від великої кількості тварин.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році вимерли три види тварин.

Також близько 40% усіх відомих видів комах опинилися на грані вимирання.

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