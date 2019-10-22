"Нафтогаз" хоче витратити на "незалежні антикорупційні розслідування" 65 млн гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на проведення незалежних антикорупційних розслідувань за 65 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, переможець повинен буде надати послуги з проведення незалежних фінансових розслідувань, антикорупційних розслідувань (форензік) з метою виявлення та припинення неправомірних дій, у тому числі запобігання економічного шахрайства.

Обсяг наданих послуг становить 5 500 годин.

Строк надання послуг до 31 грудня 2022 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - до 22 листопада.

Аукціон призначено на 2 січня 2020 року.

В системі публічних закупівель ProZorro наразі відсутня інформація про подані заявки на участь у тендері.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" хоче витратити на свою рекламу 32,8 млн гривень.

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" на прибирання своїх офісів витратить 4 млн гривень.