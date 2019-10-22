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22 жовтня 2019, вівторок, 17:17 30
Зовнішня політика 2019-10-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
Міжнародний суд ООН винесе рішення про юрисдикцію справи України проти Росії 8 листопада

Міжнародний суд ООН винесе рішення про юрисдикцію справи України проти Росії 8 листопада

Україна-Росія, українсько-російські відносини, Міжнародний суд ООН, Суд в Гаазі
Міжнародний суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ
Міжнародний суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ

Міжнародний суд ООН винесе рішення щодо юрисдикції справи України проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації 8 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"О 15:00 (за місцевим часом) 8 листопада 2019 р. в Гаазі (Королівство Нідерланди) Міжнародний Суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)", - сказано в ньому.

Українську делегацію на слуханнях очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Як повідомляли Українські Новини, Україна передала докази репресій кримських татар до Суду ООН.

Крім того, Україна мала надати Міжнародного суду ООН докази фінансування тероризму РФ влітку 2018.

Тим часом Україна наполягає на наявності у Міжнародного суду ООН права розглядати справу проти РФ.

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