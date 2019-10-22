Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ

Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідств

За даними джерела в Кабінеті міністрів, на засіданні уряду 23 жовтня відстороненого екс-голову ДАБІ – Олексія Кудрявцева, котрий в даний час перебуває під слідством, можуть назначити новим замміністра по розвитку громад та територій. Про це повідомляє Обозреватель.

Поставлені перед ним задачі полягатимуть у проведенні аудиту діяльності КМДА у сфері будівництва, вже ініційованого урядом.

Нагадаємо, Олексій Кудрявцев очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію у 2015-2018 роках, однак був відсторонений після корупційного скандалу та обвинувачення екс-генпрокурором Юрієм Луценком у розбудові корупційної вертикалі в галузі будівництва. Так, Ю. Луценко заявив, що при Кудрявцеві “вартість” введення 1-го метра забудови в експлуатацію лише в м. Одесі виросла із 5 до 20 доларів.

“Найбільше мене обурює ... те, що навіть порівняно з безпрецедентним розкраданням країни Януковичем хабарі зросли. В Одесі збирали $3-5 за квадратний метр для отримання необхідних підписів, а зараз - $20. Те ж саме відбувається у всіх містах", – сказав генпрокурор.

Офіційною причиною відсторонення Кудрявцева став факт надання фальшивого диплому Технічного університету Молдови, що підтвердив ректор Віорел Бостан та порушення присяги держслужбовця.

За даними ЗМІ, призначення Кудрявцева на посаду має політичний характер та переслідує вплив на Віталія Кличка перед майбутніми місцевими виборами. Відмітимо, раніше прем’єр підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.