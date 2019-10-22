Британець, який судиться з шахраями за власну квартиру, звернувся до Зеленського

Громадянин Великобританії Саркіс Рамез Кхаліл звернувся до президента України Володимира Зеленського через заволодіння його квартирою в Києві сторонньою особою за допомогою шахрайства.

Про це йдеться в зверненні Саркиса Рамеза Кхаліл, яке опинилося у розпорядженні "Апострофа".

Так, заявник повідомив, що його квартиру по вул. Шумського, д. 1б шахрайським чином передала в чужу власність нотаріус Київського міського нотаріального округу Марина Апатенко.

Він звернув увагу, що Апатенко раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для Сергія Нечипоренка - зятя екс-члена Партії регіонів Сергія Ківалова. Зараз Міністерство юстиції України регулярно проводить моніторинг її діяльності, а проти неї подано більше 50 позовів про незаконні реєстраційні дії. Однак, нотаріус продовжує роботу в офісі на Печерську.

За словами громадянина Великобританії, заволодіння його квартирою відбулося в січні 2016 року, за участю групи осіб, в тому числі знаменитого "чорного" ріелтора Оксани Чендей, яка вже кілька років перебувати в Лук'янівському СІЗО за звинуваченням в скоєнні особливо тяжких злочинів (умисне вбивство і шахрайське заволодіння майном - справи № 755 / 4718/17 у виробництві Дніпровського районного суду Києва). На превеликий подив британця, Чендей, що знаходиться в СІЗО, якимось чином виграла кілька судів попередніх інстанцій.

Фото: "Апостроф"

"Хочу привернути Вашу увагу до цієї нагоди, оскільки Україна прагне відповідати європейським нормам і стандартам, то необхідно і відповідати заявленим принципам. Після таких кричущих випадків шахрайства іноземні громадяни просто не хочуть інвестувати свої кошти в Україну, тому що вони елементарно відчувають себе абсолютно незахищеними в умовах повної корумпованості української системи правосуддя", - зазначив потерпілий від дій шахраїв іноземець.







Засідання у вказаній справі відбудеться 24 жовтня в Київському апеляційному суді. Початок засідання о 10.30. Це останнє засідання у справі. Громадянин Великобританії сподівається, що його доводи почують, докази візьмуть до уваги, і він зможе нарешті домогтися справедливості і повернути права на своє майно.