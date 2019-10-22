Радник Гончарука Мушак не очікує підвищеного інтересу іноземців до придбання сільгоспземель

Радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука з економічних питань Олексій Мушак не очікує підвищеного інтересу представників іноземного бізнесу до купівлі земель сільськогосподарського призначення при низькій пропозиції її на ринку. Про це він повідомив в ході круглого столу, передають Українські Новини.

"Моя точка зору, що іноземці великі не зайдуть сюди, через те, що поки пропозиція на ринку 4 га землі, то ніякої Джон з Філадельфії, або з Чикаго, або з Техасу не буде їхати в Україну, щоб бігати за бабою і купувати у неї 4 га землі. Поки тут чек інвестицій не буде хоча би 100 або 200 млн доларів, ніхто з глобальних іноземців заходити не буде", - сказав Мушак.

При цьому він підкреслив, що прибутковість покупки землі на даний момент складає 7-10%, в той же час прибутковість від інвестицій в порт або фабрику значно вище. Тому, на думку Мушака, агрохолдинги не будуть масово купувати землю при запуску ринку.

Схожої думки дотримується і генеральний директор компанії HarvEast Дмитро Скорняков, заявивши, що його компанія планує викуповувати тільки ту частину земель, де буде впроваджуватися зрошення і будуть розвиватися сади.

У свою чергу керівник відділу земельної політики та майнових відносин агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Володимир Нагорний вважає, що після відкриття ринку землі не буде якихось радикальних змін, при цьому він побоюється появи спекулянтів.

"Багато колишніх чиновників, і не тільки чиновників, які мають достатній наявний ресурс, захочуть його легалізувати, а потім через офіційну оренду прикрити парасолькою ці доходи і забезпечити себе спокоєм на довгі роки", - прокоментував він.

Також Нагорний оцінює вартість оренди землі в середньому 150-160 доларів/га.

Директор з розвитку бізнесу компанії NCH Advisors Inc Віталій Іванченко заявив, що недопуск до купівлі землі іноземців та обмеження на концентрацію земель у межах громад, призведе до формування середньої ціни нижче, ніж при відсутності обмежень.

"Всіляко обмежують доступ капіталу на цей ринок, і обмежують на декількох рівнях, це призведе до того, що в середньому ціна на гектар в Україні на 1 тис. або 1,5 тис. доларів менше, ніж якщо б це був вільний ліберальний ринок", - сказав він.

На думку голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, купівлею-продажем землі зацікавиться 5-15% учасників ринку після його відкриття.

Крім того він зазначив, що згідно робочої моделі програми компенсації відсоткової ставки за кредитами аграріям, 1 юридична особа з урахуванням пов'язаних осіб зможе отримати до 5 млн гривень.