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  • Зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського, – The Financial Times
22 жовтня 2019, вівторок, 15:16 193
Економіка 2019-10-22T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського, – The Financial Times

Зміни на ринку електроенергії покликані знизити тарифи для підприємств Коломойського, – The Financial Times

Електроенергія, Реформа ринку електроенергії, Ігор Коломойський, Новий ринок електроенергії, Феросплавні заводи
Ігор Коломойський. Фото: glavcom.ua
Ігор Коломойський. Фото: glavcom.ua

У результаті запланованої реформи ринку електроенергії бізнесмен Ігор Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше. За даними західних чиновників, законодавчі ініціативи в електроенергетиці спрямовані на зниження вартості електроенергії для феросплавних заводів Коломойського.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком", посилаючись на британське видання The Financial Times.

За словами одного західного чиновника, в результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, ніж ціни, які йому сьогодні виставляють олігархи-конкуренти. "Коломойський хоче сидіти над усіма та за лаштунками смикати за ниточки, - говорить чиновник. - Те, що вони роблять, дуже розумно", - написав автор публікації.

Журналіст підкреслив надзвичайно високий темп законодавчих ініціатив нової влади.

"За останні кілька тижнів Верховна Рада України прийняла десятки законопроектів, спрямованих на модернізацію економіки і модернізацію держави, іноді практично без обговорення і розгляду. Вводяться нові правила концесії морських портів та інфраструктури, видобутку ресурсів, захисту прав споживачів, регулювання цінних паперів, розукрупнення державної газової компанії і перехід на цифрові технології в митному оформленні та інших послуг", - перерахував він.

На думку автора, в Україні існує велика небезпека лобіювання корисливих інтересів окремих олігархів.

"Прагнення уряду реформувати економіку і судову систему також дає можливості тим, хто переслідує корисливі інтереси, в тому числі, олігархам, впливати всіма можливими способами, включаючи використання лояльних до них депутатів для розробки або зміни законів", - зазначило видання.

Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в якому голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус з порушенням регламенту пролобіював правку, щоб дозволити закуповувати українським споживачам електроенергію з Російської Федерації та Білорусі за двосторонніми договорами.

1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією "Юнайтед Енерджі", що пов'язують з Коломойським.

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