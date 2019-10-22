Морпорт "Южний" знову придбає обладнання у фірми, яка близька до МВС

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" (Одеська область) придбає апаратуру для передачі радіосигналу з приймаючим пристроєм у київського Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Новітнє обладнання" на суму 65,9 млн гривень. Відповідний договір підписав виконуючий обов'язки директора МТП "Южний" Анатолій Яблуновський.

Про це повідомило інтернет-видання "Справа".

Відповідно до інформації, що розміщена в системі електронних закупівель Prozorro, продавець зобов'язується поставити покупцеві товар до 1 січня 2021 року.

Рік тому держпідприємство вже укладала угоду з ТОВ "Новітнє обладнання". Тоді мова йшла про закупівлю системи відеоспостереження замкнутого типу. Ціна обладнання разом з послугами монтажу та пусконалагоджування склала 63,58 млн гривень.

Проект "Наші гроші" провів журналістське розслідування, в ході якого встановив, що обладнання для відеоспостереження було придбано за завищеними цінами. Так, "Южний" замовив відеокамери PTZ AXIS P5635-E MK II 50HZ за 140 тис. гривень за штуку, тоді як ринкова ціна таких камер на жовтень 2018 року становила 86 тис. гривень. "Таких камер замовили 18 штук, тому лише за них можлива переплата становить щонайменше 0,5 млн гривень", — зазначили автори розслідування.

Крім того, журналісти виявили зв'язок ТОВ "Новітнє обладнання" із правоохоронними органами. Серед засновників фірми є Оксана Сорочинська — дружина інспектора з обігу зброї київської поліції Анатолія Сорочинського і дочка заступника голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександра Терещука, який до 2014 року очолював міліцію Волинської області. У 2014 році Терещук очолив поліцію Києва, потім був переведений в до Національної гвардії України. У 2017 році він виграв конкурс на посаду першого заступника голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, з початку вересня не вщухають скандали навколо ще одного вихідця з МВС — міністра інфраструктури Юрія Лавренюка. Транспортники називають його людиною міністра Арсена Авакова та вважають причетним до багатьох корупційних схем. Зокрема, Лавренюк підозрюється у лобіюванні приватних охоронних структур на шкоду державі, у зловживаннях при створенні власного днопоглиблювального флоту Адміністрацією морських портів України (АМПУ), хабарництві при дипломування моряків і ряді інших махінацій. Стивідори та інші учасники ринку написали 2 колективних листи Президенту України Володимиру Зеленському, в яких назвали Лавренюка "уособленням та автором буквально всіх корупційних схем, які досі працюють на українському ринку морських вантажних перевезень".