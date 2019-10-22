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22 жовтня 2019, вівторок, 14:13 18 Думка
Транспорт 2019-10-22T16:45:03+03:00
Українські Новини
Єгор Чечеринда: Сподіваюся, хоч цей дебілізм "один жетон в одні руки" тепер скасують

Єгор Чечеринда: Сподіваюся, хоч цей дебілізм "один жетон в одні руки" тепер скасують

Транспорт, Жетон, електронний квиток, Чечеринда Єгор

З 30 жовтня міська влада планувала повністю вивести з обороту жетони в метро і паперові квитки при оплаті проїзду в міському наземному транспорті: їх повинні були повністю замінити квитки з QR-кодами і безконтактні транспортні картки. Проте, запуск електронного квитка у Києві, який був запланував на 1 листопада, переноситься. Про це повідомив, директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Своєю думкою з цього приводу на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поділився журналіст Єгор Чечеринда.

"Відмову від жетонів в метро КМДА відклала ще на один рік! Як і відмову від паперових "квиточків" в наземному транспорті. Не здивований. Злі язики в Київраді "брешуть", що 1 день роботи київської підземки приносить невідомим "смотрящім" 1 000 000 грн необлікованої "виручки". Або 365 000 000 на рік. Хто відмовиться доровільно?

Сподіваюся, хоч цей дебілізм "один жетон в одні руки" тепер скасують. Бо цілодобові черги перед касами дуже напружують. Хочете, аби люди купували електронну картку замість жетона, - зробіть ціну жетона у 20 гривень, і продавайте їх хоч по мішку в одні руки. А не створюйте цей ідіотизм...", - зазначив Чечеринда.

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