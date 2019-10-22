Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію

Популярна тенденція переходу провідних світових модельєрів на штучне хутро сповільнилася, - дизайнери говорять про шкідливий вплив синтетики на екологію. Про це пише журнал Vogue в статті "Чому екохутро не так нешкідливе для планети, як ви думали".

Автор статті стверджує, що приставка "еко" у більшості штучних шуб не означає, що вони відповідають екологічним стандартам.

"Навіть навпаки, адже faux fur - це синтетичні полімери, які неможливо переробити, а розкладатися самі по собі вони будуть навіть не десятиліттями - віками!", - пише журналіст Vogue.

"Під час носки штучної шуби через тертя отшелушуються мікрочастинки пластику. Не хочеться зайвий раз лякати, але накопичення цих часток (ми отримуємо їх достатньо разом з повітрям, водою і їжею) в тканинах живих організмів може призвести до запалень і інших неприємностей", - стверджує видання.

При цьому, за словами модельєрів, натуральне хутро не несе подібних загроз для екології. Італійка Сільвія Вентуріні-Фенді, яка продовжує створювати haute fourrure, вважає, що "хутро - матеріал тривалого користування, вам навіть не потрібно його прати. А ще він повністю біорозкладаний".

"Якщо у майбутньому будуть створені матеріали, які за своєї органічної природи матимуть властивості натурального хутра, ми з радістю перейдемо на таку сировину. Але поки це розмови про далеке майбутнє", - цитує видання Мауріціо Браскі, засновника марки Braschi.

Мода на штучне хутро з'явилася завдяки бажанню активної частини суспільства продовжити життя планети. Однак, цим людям забули повідомити, що синтетика не рятує планету Земля, а вбиває її.