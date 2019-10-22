Найбагатодітніша мати Британії чекає на 22-гу дитину

Найбільша сім'я у Британії скоро стане ще більше. 44-річна Сью Редфорд розмістила на YouTube відео, на якому вона проходить ультразвукове сканування і разом з чоловіком оголошує, що в квітні наступного року у них народиться маленький Редфорд, повідомляє "Російська служба BBC".

У сім'ї Редфордів вже 21 дитина - 11 дівчаток та 10 хлопчиків. Первісток на ім'я Кріс народився в травні 1989 року, коли самій мамі було всього 14 років. А 21-й дитина, дівчинка Бонні Рей, яка з'явилася на світ у минулому році. Не обійшлося в сім'ї і без трагедії: в 2014 році хлопчик Алфі був оголошений мертвонародженим, коли Сью була на 23 тижні.

Зв'язок з дівчиною, яка не досягла 16 років, вважається кримінальним злочином, однак правила Хоум-офісу свідчать, що якщо підлітки, які не досягли 16 років, вступили в зв'язок за взаємною згодою, вони не підлягають переслідуванню. Батьки просили не повідомляти їм заздалегідь стать очікуваної дитини, однак Сью чомусь впевнена, що немовля зрівняє рахунок між хлопчиками і дівчатками.

"Мені здається, у мене буде по 11 дітей кожної статі, так що схоже, що на підході хлопчик", - стверджує вона.

Редфорди з 19 дітьми живуть у старовинному вікторіанському будинку з 10 спальнями, який вони купили 11 років тому в графстві Ланкашир на північному заході Англії. Фінансово сім'я переважно покладається на доходи від пекарні Ноеля, якою він володіє. Двоє старших, 30-річний Кріс і 25-річна Софі, у якої вже є троє своїх дітей, живуть окремо.

В 2013 році сім'я взяла участь у телевізійному шоу "16 дітей - продовження триває". Про сімейні новини вони регулярно повідомляють в Instagram і на YouTube-каналі.

У минулому році Сью зізналася, що іноді їм важко буває дозволити розваги для всієї родини.

"Ми любимо ходити в кіно, особливо під час канікул, коли діти починають нудьгувати, на дворі дощ, і зайнятися нічим. Але квитки коштують по 10 фунтів (приблизно 13 доларів, - ред.), отже на всіх виходить дорогувато. Тому ми часто чекаємо різних знижок в інтернеті і йдемо на фільми, які коштують дешевше. Найкращими днями відпочинку у нас були пікніки, коли ми просто вирушали на прогулянку, або в парк, або на пляж, тому що це безкоштовно і доступно круглий рік", - розповіла Сью.

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