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22 жовтня 2019, вівторок, 12:14 390
Економіка 2019-10-22T14:00:03+03:00
Українські Новини
САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули,

САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат

НАБУ, САП, НКРЕКП, Роттердам+, Ірина Одинець, Дмитро Вовк

САП відмовилась надати суду результати експертизи у справі "Роттердам+", що не підтверджують факт злочину. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook. 

"Прокурор під камери говорить, що у розпорядженні САП є експертизи, що не підтверджують збитків від запровадження формули Роттердам+. Цікаво, що ці експертизи чомусь є у журналістів, проте їх немає у суду. На моє запитання, прокурор підтвердив, що такі експертизи дійсно є, але в САП можуть обирати, що надавати судді, а що ні(!!!!!) і не вважають за потрібне надавати саме ці експертизи. Суддя цим питанням перейматись не стала і заявила, що витребувати документи не може", - написала Одинець.

Вона зазначила, що така поведінка судді свідчить про непрофесійне виконання обов’язків, адже і прокурор, і судді згідно статтю 9 КПК  зобов’язані повно та неупереджено дослідити обставини провадження та виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Адвокат наголосила, що наразі немає жодних реальних підтверджень необґрунтованості формули, а тим більше - збитків нею завданих.

"Наразі зрозуміло, що на руках в НАБУ і САП є документи, що не підтверджують факт злочину, а прокурор прямим текстом говорить, що не вважає за потрібне ці документи використовувати. Хочу наголосити, що знехтували прокурори висновком поважної експертної організації - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Як красиво зманіпулював прокурор, в експертизі йдеться не про відсутність збитків, а про те, що експертам недостатньо матеріалів, щоб обрахувати збитки. Проте, за більше ніж два роки слідства ніхто й не бачив реальних матеріалів, що ці збитки підтверджують. Тому риторичне питання про те "чи був хлопчик?" - відкрите", - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

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