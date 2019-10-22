САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат

САП відмовилась надати суду результати експертизи у справі "Роттердам+", що не підтверджують факт злочину. Про це написала адвокат Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

"Прокурор під камери говорить, що у розпорядженні САП є експертизи, що не підтверджують збитків від запровадження формули Роттердам+. Цікаво, що ці експертизи чомусь є у журналістів, проте їх немає у суду. На моє запитання, прокурор підтвердив, що такі експертизи дійсно є, але в САП можуть обирати, що надавати судді, а що ні(!!!!!) і не вважають за потрібне надавати саме ці експертизи. Суддя цим питанням перейматись не стала і заявила, що витребувати документи не може", - написала Одинець.

Вона зазначила, що така поведінка судді свідчить про непрофесійне виконання обов’язків, адже і прокурор, і судді згідно статтю 9 КПК зобов’язані повно та неупереджено дослідити обставини провадження та виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого.

Адвокат наголосила, що наразі немає жодних реальних підтверджень необґрунтованості формули, а тим більше - збитків нею завданих.

"Наразі зрозуміло, що на руках в НАБУ і САП є документи, що не підтверджують факт злочину, а прокурор прямим текстом говорить, що не вважає за потрібне ці документи використовувати. Хочу наголосити, що знехтували прокурори висновком поважної експертної організації - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Як красиво зманіпулював прокурор, в експертизі йдеться не про відсутність збитків, а про те, що експертам недостатньо матеріалів, щоб обрахувати збитки. Проте, за більше ніж два роки слідства ніхто й не бачив реальних матеріалів, що ці збитки підтверджують. Тому риторичне питання про те "чи був хлопчик?" - відкрите", - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.