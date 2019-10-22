НАБУ перевірить можливий тиск АП Порошенка на НАЗК при перевірці е-декларацій

Генеральна прокуратура доручила Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розслідувати кримінальне провадження щодо можливого тиску співробітників Адміністрації Президента на членів Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) при перевірці електронних декларацій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Генеральна прокуратура України визначила підслідність за детективами НАБУ у кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції та Адміністрації Президента України злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", - сказано в ньому.

Так, за версією слідства, посадові особи НАЗК, ймовірно діючи за вказівками посадових осіб Адміністрації Президента, протягом 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних і повних перевірок е-декларацій чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2017 року колишній керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАПК Ганна Соломатіна звинуватила керівництво агентства у фальсифікації перевірки е-декларацій чиновників.

Вона назвала Горащенкова "смотрящим" за НАЗК і звинуватила керівництво агентства у фальсифікації перевірок електронних декларацій чиновників. Справа почала розслідувати Служба безпеки України. У березні 2018 СБУ отримала доступ до інформації про мобільних переговорах Корчак і співробітника Адміністрації Горащенкова.