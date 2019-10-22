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22 жовтня 2019, вівторок, 11:29 383
Транспорт 2019-10-22T13:45:03+03:00
Українські Новини
Компанія "Танк Транс" припиняє діяльність

Компанія "Танк Транс" припиняє діяльність

Транспорт, Танк Транс, Автотранспортне підприємство, Автомобільні перевезення, Тарас Барщовський

Засновник ТзОВ "Танк Транс" прийняв рішення про ліквідацію товариства. Про це стало відомо з Державного реєстру юридичних осіб. Таке рішення було прийняте 18 жовтня після більш як 20-річної діяльності компанії.

"Танк Транс" - автотранспортне підприємство, розташоване у м. Городок Львівської області. Основним видом діяльності є міжнародні перевезення рідких харчових продуктів автомобільними цистернами з нержавіючої сталі. Як відомо, "Танк Транс" входить у бізнес-імперію львівського бізнесмена Тараса Барщовського.

Раніше в пресі "Танк Транс" неодноразово згадувався у зв’язку з судовими процесами проти збанкрутілого "Дельта Банку". У лютому 2015 року компанія Cargill (США) переуступила для ТзОВ "Танк Транс" права вимоги до Дельта Банку за низкою акредитивів. Тоді ж "Танк Транс" заявило Дельта Банку про зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення зобов’язань перед банком.

Згідно повідомлення Фонду гарантування вкладів громадян, на 7.11.2019 року запланований аукціон з продажу пулу кредитів неплатоспроможних банків, до якого серед іншого включені і борги ТзОВ "Танк Транс" і ТзОВ "Яблуневий дар".

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