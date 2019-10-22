Компанія "Танк Транс" припиняє діяльність

Засновник ТзОВ "Танк Транс" прийняв рішення про ліквідацію товариства. Про це стало відомо з Державного реєстру юридичних осіб. Таке рішення було прийняте 18 жовтня після більш як 20-річної діяльності компанії.

"Танк Транс" - автотранспортне підприємство, розташоване у м. Городок Львівської області. Основним видом діяльності є міжнародні перевезення рідких харчових продуктів автомобільними цистернами з нержавіючої сталі. Як відомо, "Танк Транс" входить у бізнес-імперію львівського бізнесмена Тараса Барщовського.

Раніше в пресі "Танк Транс" неодноразово згадувався у зв’язку з судовими процесами проти збанкрутілого "Дельта Банку". У лютому 2015 року компанія Cargill (США) переуступила для ТзОВ "Танк Транс" права вимоги до Дельта Банку за низкою акредитивів. Тоді ж "Танк Транс" заявило Дельта Банку про зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення зобов’язань перед банком.

Згідно повідомлення Фонду гарантування вкладів громадян, на 7.11.2019 року запланований аукціон з продажу пулу кредитів неплатоспроможних банків, до якого серед іншого включені і борги ТзОВ "Танк Транс" і ТзОВ "Яблуневий дар".