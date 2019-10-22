Лотерея може стати дешевою та доступною альтернативою великому гральному бізнесу, - Загребельська

В усіх країнах, де легалізований гральний бізнес, він платить великі податки, бо аддиктивні товари мають бути дорогими та нелегкодоступними. Дешевою альтернативою мають бути лотереї, якими людина може задовольнити свій азарт. Про це у інтерв’ю виданню "Главком" заявила колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу.

"На жаль, ми сьогодні не чуємо розмов про це від високопосадовців. А європейці, у яких в лотереї грають 80–90 % населення, можуть придбати лотерейний квиток в тій же кав’ярні, куди вони виходять за кавою з круасаном. Вони дарують один одному лотерейні квитки на свята, збираються сім’ями дивитися розіграш. Для них це – розвага, а не те, у що ми за десять років перетворили лотерею", - зазначила вона.

На думку Загребельської, треба повернути населення замість гри до лотерей.

"Лотереї приносять користь через фінансування хороших проектів. Наприклад, Великобританія Олімпіаду профінансувала саме з надходжень від лотереї, Канада майже всі свої кінофільми в певний період часу знімала за кошти від лотерей. А у нас зараз виростає покоління, яке майже не знає, що таке лотерея. Вони щиро вірять, що гральний автомат – це такий її різновид", - підкреслила експертка.

Як раніше заявила Агія Загребельська, метою легалізації грального бізнесу має бути не наповнення держбюджету, а захист інтересів населення. Неякісна легалізація ринку азартних ігор в Україні може завдати великої шкоди суспільству.