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  • П'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" у Києві
22 жовтня 2019, вівторок, 08:55 18
Події 2019-10-22T11:00:03+03:00
Українські Новини
П'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" у Києві

П'яна дівчина влетіла у відбійник біля "Поштової площі" у Києві

Suzuki, Аварія в Києві, ДТП в Києві, п'яна жінка-водій

У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицька, недалеко від станції метро "Поштова площа", сталася аварія за участю автомобіля Suzuki Vitara. Дівчина-водій Suzuki з явними ознаками алкогольного сп'яніння влетіла у відбійник, влаштувала копам скандал і, за їх словами, розпивала спиртне у них на очах, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталася в понеділок, 21 жовтня, близько 22:00.

За словами поліцейських, дівчина на Suzuki Vitara рухалася вулицею Набережно-Хрещатицька в бік станції метро "Поштова площа". При повороті на Боричів узвіз водійка не впоралася з керуванням і влетів у відбійник лівою стороною автомобіля. Прибулим на місце події поліцейським вона сказала, що ДТП сталося через те, що перед її машиною різко загальмував інший автомобіль і вона таким чином йшла від зіткнення з ним. У дівчини-водія Suzuki були всі ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, за словами копів, вона прямо перед ними розпивала слабоалкогольний напій. При цьому вона відмовилася проходити тест на вміст алкоголю в крові і влаштувала співробітникам поліції скандал. Дівчина витряхувала вміст сумочки і просила у поліцейських грошей на таксі.

В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції. Деталі події і ступінь провини водія Suzuki встановить слідство.

ДТПДТП на "Поштової площі" в Києві. Фото: "Інформатор"

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