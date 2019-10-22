У Київському університеті Шевченка пройшов День відкритих дверей КНУ-EXPO

У минулі вихідні у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся урочистий захід - КНУ-EXPO. У Червоному корпусі університету зібралися всі 14 факультетів і 9 інститутів, що входять до складу КНУ. Мета заходу - допомогти майбутнім студентам обрати собі спеціальність і визначитися зі своїми амбіціями після закінчення вищої освіти.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, виступаючи перед присутніми, наголосив, що найголовніше - приходити на навчання мотивованими.

"Вибираючи той чи інший факультет, інститут, треба бути мотивованим. Щоб цей вибір був свідомим. Наш досвід показує, що успіх і хороші результати показують ті студенти, які прийшли на відповідний факультет, на відповідну спеціальність, вже будучи більш-менш обізнаними з приводу майбутнього навчання: які будуть заняття, в чому можна брати участь в плані наукової роботи, які перспективи працевлаштування після отримання такої спеціальності? Тоді це студент, який прийшов використовувати свій час максимально продуктивно. Ми регулярно проводимо Дні відкритих дверей в кожному окремому інституті або на факультеті. Викладачі факультетів, професура, керівники розповідають, які є спеціальності і спеціалізації, які перспективи випускника і так далі. Тоді вчитися приходять мотивовані молоді люди, і це дає хороший результат", - розповів Леонід Губерський.

Ректор додав, що наукова база університету відкриває перед студентами безліч можливостей.

"У нас дуже потужний навчально-педагогічний персонал. Студентам викладають 99 академіків і 650 докторів наук. Ні в одному університеті країни ви не знайдете такого потужного наукового потенціалу. Нехай це нескромно звучить з моїх вуст, але це правда. І ми цим пишаємося", - зазначив Леонід Губерський.

Він підкреслив, що в КНУ дуже широкі перспективи для зростання нових поколінь вчених і викладачів.

"У нас велика аспірантура, докторантура: в університеті діє 45 спеціалізованих вчених рад, де відбуваються захисти дисертацій. Широке поле для студента, який може брати участь в науковій роботі вже з першого курсу, дуже багато міжнародних конкурсів серед студентства. Всі перспективи розкриваються для тих, хто приходить сюди вчитися. Наше завдання - давати вам знання, ваша робота - добре вчитися. Якщо не буде такої спільної мети, то і успіху не буде", - заявив ректор КНУ імені Тараса Шевченка.

За його словами, сьогодні університет - це потужний навчальний заклад, в якому навчається більше 27 тис студентів, працює майже 2,8 тис викладачів і більше 5 тис співробітників, які забезпечують функціонування КНУ.

"Результат їхньої роботи - те, що наш університет традиційно роками займає перші місця в усіх рейтингах нашої країни серед вищих навчальних закладів. Ми намагаємося тримати цю високу планку. Ми є учасниками трьох самих провідних міжнародних освітніх рейтингів", - сказав Леонід Губерський.

Нагадаємо, британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds нещодавно опублікувала рейтинг 350 кращих вузів Східної Європи і Центральної Азії. Серед українських університетів лідерство утримує КНУ імені Тараса Шевченка, який посідає 29 місце в рейтингу.