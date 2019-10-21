Бойко в Золотому переконався, що люди підтримують розведення військ

Тільки приїхавши на лінію розмежування, можна зрозуміти і відчути, що означає мир для жителів Донбасу.

Про це Співголова фракції "Опозиційної платформи - "За життя" Юрій Бойко заявив в Золотому, яке він відвідав у рамках робочої поїздки в Луганську область у понеділок, 21 жовтня, повідомляє сайт платформи.

Він зазначив, що жителі Золотого виступають за розведення військ.

"Ми приїхали подивитися, що взагалі відбувається у селищі, тому що багато було розмов про те, що націоналісти взяли під контроль лінію розмежування і люди налякані. Розповідали також, що жителі дуже насторожено і недовірливо ставляться до розведення військ. Я запитав – підніміть руки хто за те, щоб розвести війська? Всі підняли руки, тому що розуміють, що коли розведуть війська, відразу припинитися стрілянина. А стріляють тут часто – мало не щоночі", – сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що опозиціонери привезли в Золоте гуманітарну допомогу.

"Людям тут живеться дуже важко. У селищі живе 500 чоловік, лікарні немає, всього дві медсестри, школа на ладан дихає, сміття ніхто не прибирає. Золоте практично відрізане від великої землі, дороги немає, автобус ходить один раз в день на Сєвєродонецьк, а назад не повертається. Тобто в лікарню поїдеш, а як добиратися назад – незрозуміло. Тому тут люди як ніде гостро потребують допомоги. І люди просять вирішити прості життєві питання. Їм потрібно допомогти, і ми зараз будемо цим займатися. І таких місць дуже багато", – зазначив опозиційний політик.

Але найголовніше – це, звісно, розведення військ і досягнення миру, – підкреслив Юрій Бойко.

"Цього хоче весь народ, а в цих місцях люди про це просто криком кричать", – резюмував політик.