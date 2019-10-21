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21 жовтня 2019, понеділок, 18:18 262
Політика 2019-10-21T18:22:11+03:00
Українські Новини
Реприватизація великих об'єктів негативно позначиться на показниках бюджету-2020, - ЗМІ

Реприватизація великих об'єктів негативно позначиться на показниках бюджету-2020, - ЗМІ

У разі реприватизації великих об'єктів Україна втратить мільярди і розполохає інвесторів, що призведе до провалу приватизації та погіршення показників бюджету-2020. Про це йдеться в матеріалі "Апострофа" "Відняти і поділити: арифметика реприватизації".

Автор нагадав, що нещодавно керівництво Фонду держмайна заявило про плани провести ревізію приватизації великих підприємств, що, на його думку, може позначитися на показниках держбюджету країни – причому, самим хворобливим чином.

Зокрема, у разі повернення в держвласність одного з претендентів на реприватизацію "Укртелекому" - держава втратить мільярди.

"Якщо в 2011-му році за "Укртелеком" держава виручила 1,3 млрд доларів, то сьогодні (виріши вона його повернути, а потім продати), бюджет отримає, за оцінками експертів, не більше 500 млн доларів. Падіння майже втричі. Сумнівної якості угода, чи не правда? Додаємо до цього витрати, які понесе бюджет, виплачуючи власнику компенсацію (а це кілька десятків млрд грн) і погашаючи борги "Укртелекому" (ще кілька млрд). А також — іміджеві втрати, які неминуче виникнуть на міжнародному рівні. Вони теж мають свою цілком реальну вартість", - зазначає автор.

Він підкреслює, що реприватизація стане серйозним ударом по інвестиційному клімату в Україні і зробить неможливим виконання планів уряду успішно провести у 2020 році приватизацію, а також залучити за п'ять років 50 млрд. дол. інвестицій.

"Після (не дай Бог!) старту реприватизації великих підприємств заявлена приватизація повністю провалиться. Тобто – ще один мінус. Держава прощається з планами залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій за 5 років. Це дуже жирний мінус. Вона кидає себе у фінансову та соціальну кризу: необхідність виплати великої компенсації та недоотримання доходів до держбюджету від приватизації в рік, коли очікуються значні виплати за зовнішніми боргами, спровокує валютні гойдалки, банкрутство малих і нестійких підприємств і як результат – протест населення", - прогнозує автор.

Нагадаємо, в історії України повернення у державну власність було здійснено відносно трьох великих підприємств - "Криворіжсталь", "Нікопольський завод феросплавів" і "Нікопольський південно-трубний завод". Реприватизація "Криворіжсталі" була єдиною вдалою - підприємство повторно продали в 5,7 рази дорожче, ніж у перший раз. Два інших підприємства були вкинені реприватизаційним процесом у виснажливі судові розгляди, які стали однією з причин катастрофічного стану справ у компаніях аж до банкрутства та ліквідації ("Нікопольський південно-трубний").
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