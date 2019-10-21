Ветерани АТО оскаржили в суді бездіяльність СБУ стосовно колишнього топ-менеджера "Харківобленерго"

Представники громадської організації ветеранів антитерористичної операції (АТО) "Вибачте, що живі" звернулися до суду з приводу бездіяльності слідчого Служби безпеки України, який у встановлений законом строк не вніс відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

Кілька десятків ветеранів АТО та юрисконсульт організації прибули для цього в понеділок, 21 жовтня, до Шевченківського районного суду Києва.

Як раніше повідомляв УНІАН, організація ветеранів АТО "Вибачте, що живі" 18 жовтня звернулася до СБУ з приводу розслідування діяльності колишнього топ-менеджера "Харківобленерго" Олександра Свиридова.

У заяві йшлося про ознаки злочинів, що передбачені ст. 209 (легалізація, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом), ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Обурення у ветеранів АТО викликала інформація про те, що "Харківобленерго" здійснювало постачання електроенергії на непідконтрольні української влади території. "Інформація, викладена у ЗМІ, свідчить про те, що організатором злочинної схеми був Олександр Свиридов, який для цього використовував свої повноваження як заступника голови правління, директора з економіки "Харківобленерго", - йдеться в документі.

"Вказану заяву була отримана уповноваженою особою Служби безпеки України 18.10.2019. Однак, в порушення положень ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу України, за станом на момент подання цієї скарги відомості не були внесені до ЄРДР", - заявили представники громадської організації в суді.

Суд приступив до розгляду скарги.

Громадська організація "Вибачте, що живі" об'єднує осіб, які безпосередньо брали участь у протидії сепаратизму та захист незалежності України.