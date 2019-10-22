Вбивство депутата Вороненкова: суд скасував підозру російському кримінальному авторитету Тюріну

Печерський районний суд Києва скасував підозра російського кримінального авторитета Володимира Тюріна в замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова в Києві. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Захист Тюріна подав клопотання до суду з проханням скасувати підозру, заочно вручену української прокуратурою їх клієнту 10 жовтня 2017 року. На думку захисту, складене повідомлення про підозру не містить належного викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Тюрін, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, інших суттєвих обставин для правової кваліфікації кримінального злочину. Розшукова картка Тюріна на сайті МВС Також у клопотанні підкреслюється факт порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру. На початку жовтня поточного року суд частково задовольнив клопотання і скасував повідомлення про підозру. Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура заявила, що підозрює російського кримінального авторитета Тюріна у замовленні вбивства Вороненкова. Тюрін є колишнім чоловіком вдови Вороненкова оперної співачки Марії Максакової. Підозрюваний був оголошений в розшук. Вороненков був убитий кіллером 23 березня 2017 року в центрі Києва.