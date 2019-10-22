Вбивство депутата Вороненкова: суд скасував підозру російському кримінальному авторитету Тюріну

Печерський районний суд Києва скасував підозра російського кримінального авторитета Володимира Тюріна в замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Захист Тюріна подав клопотання до суду з проханням скасувати підозру, заочно вручену української прокуратурою їх клієнту 10 жовтня 2017 року.

На думку захисту, складене повідомлення про підозру не містить належного викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Тюрін, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, інших суттєвих обставин для правової кваліфікації кримінального злочину.

Розшукова картка Тюріна на сайті МВС

Також у клопотанні підкреслюється факт порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру.

На початку жовтня поточного року суд частково задовольнив клопотання і скасував повідомлення про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура заявила, що підозрює російського кримінального авторитета Тюріна у замовленні вбивства Вороненкова.

Тюрін є колишнім чоловіком вдови Вороненкова оперної співачки Марії Максакової.

Підозрюваний був оголошений в розшук.

Вороненков був убитий кіллером 23 березня 2017 року в центрі Києва.