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  • Таксист збив неповнолітню біля метро в Києві, втік і купив нові деталі для авто
21 жовтня 2019, понеділок, 16:54 9
Події 2019-10-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Таксист збив неповнолітню біля метро в Києві, втік і купив нові деталі для авто

Таксист збив неповнолітню біля метро в Києві, втік і купив нові деталі для авто

Таксист, ДТП в Києві, ДТП з постраждалими, ДТП з таксі
Авто чоловіка, який сбли дівчину. Фото: Патрульна поліція Києва/Facebook
Авто чоловіка, який сбли дівчину. Фото: Патрульна поліція Києва/Facebook

У понеділок у Києві близько 7 години ранку біля станції метро "Славутич" таксист синього Hyundai збив 17-річну дівчину і втік з місця події.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Києва, передають Українські Новини.

Згідно з ним, інспектори встановили можливий напрямок руху ймовірного правопорушника по відеозаписах і передали цю інформацію автопатрулям. Патрульні, обстежуючи зазначений квадрат, на вулиці Олеся Гончара виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

Поліцейські поспілкувалися з водієм і здійснили поверхневу перевірку автомобіля. Інспектори шукали сліди ДТП, але вони виявилися малопомітні. Водійське дзеркало заднього виду було не тільки без подряпин, а на вигляд, як нове, що і викликало підозру у патрульних.

Затриманий чоловік. Фото: Патрульна поліція Києва/FacebookЗатриманий чоловік. Фото: Патрульна поліція Києва/Facebook

У поліції зазначили, що під час спілкування з інспекторами водій помітно нервував. Спочатку він заперечував свою причетність до ДТП, але через деякий час розповів, що він дійсно зачепив дівчину на тротуарі біля станції метро. Після наїзду на пішохода він вирішив, що якщо поїде з місця ДТП, то залишиться непоміченим і зможе уникнути відповідальності. Також, щоб приховати свою причетність до цієї події, він відразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду.

Після того, як чоловік відремонтував свій автомобіль, він поїхав на роботу - таксувати.

Патрульні доставили водія до управління поліції Дарницького району, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати всі обставини і деталі події.

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