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21 жовтня 2019, понеділок, 16:43 449
Європа 2019-10-21T19:00:05+03:00
Українські Новини
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу

У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу

Чехія, Російський шпигун, шпигунство, Шпигуни

В Чехії керівник служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Михайло Коуделка заявив, що чеська поліція і чеська СБ україни викрили діяльність російської шпигунської мережі, яка діє через посольство РФ в Празі. Про це повідомляє Ihned.cz.

За словами глави BIS, ця мережа була створена людьми, пов'язаними з російськими розвідувальними службами, і фінансуються з "Росії і російського посольства".

Коуделка стверджує, що члени мережі планували атаки проти цілей у Чехії та в інших країнах через інтернет. Він також сказав, що ця мережа була частиною більшої структури, створеної Росією в інших європейських країнах.

Проте керівник BIS не став називати ці країни.

Нагадаємо, в 2015 році ФСБ Росії обміняла викраденого естонської поліцейського Естона Кохвера, засудженого до 15 років в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, колишнього офіцера МВС Естонії Алєксєя Дрессена, який, у свою чергу, відбував покарання на батьківщині за передачу секретних відомостей російській ФСБ.

Дружину російського шпигуна позбавили громадянства Естонії.

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