23.10.19 12:00 Прес-конференція: "Пласт оголошує початок  фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн.грн"

23 жовтня (середа) 2019 року, о 12.00 у прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція керівництва та приятелів Пласту щодо фінансування організації на 2020 рік.

На події батьки пластунів та приятелі Пласту — телеведуча Лідія Таран, музикант Олег Скрипка, письменник та журналіст Ілларіон Павлюк — оголосять про початок фандрайзингової кампанії на 10,5 мільйонів гривень.

Залучені кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки Пласту. Відсутність ресурсів для інституційного розвитку зупиняє потужний розвиток найбільшої молодіжної організації України. Нещодавно закон про підтримку Пласту було заветовано Президентом України і відправлено на доопрацювання до Верховної Ради.

Щоб не входити у політичний контекст, організація закликала народних депутатів України не включати в оновлений законопроект норму про фінансову підтримку організації з державного бюджету.

Відтак вперше за останні роки Пласт залишиться без стабільної державної підтримки.

Більше про Пласт можна дізнатися на офіційному сайті plast.org.ua.

Акредитація ЗМІ проводитиметься на місці.

Контактні особи:

Роман Тимоцко, +380631601217, press@plast.org.ua

Зоряна Гошовська, +38 063 2631910

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal