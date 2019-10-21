23.10.19 12:00 Прес-конференція: "Пласт оголошує початок  фандрейзингової кампанії зі збору 10,5 млн.грн"

23 жовтня (середа) 2019 року, о 12.00 у прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція керівництва та приятелів Пласту щодо фінансування організації на 2020 рік. На події батьки пластунів та приятелі Пласту — телеведуча Лідія Таран, музикант Олег Скрипка, письменник та журналіст Ілларіон Павлюк — оголосять про початок фандрайзингової кампанії на 10,5 мільйонів гривень. Залучені кошти допоможуть підготувати нових волонтерів-виховників та створити нові осередки Пласту. Відсутність ресурсів для інституційного розвитку зупиняє потужний розвиток найбільшої молодіжної організації України. Нещодавно закон про підтримку Пласту було заветовано Президентом України і відправлено на доопрацювання до Верховної Ради. Щоб не входити у політичний контекст, організація закликала народних депутатів України не включати в оновлений законопроект норму про фінансову підтримку організації з державного бюджету. Відтак вперше за останні роки Пласт залишиться без стабільної державної підтримки. Більше про Пласт можна дізнатися на офіційному сайті plast.org.ua. Акредитація ЗМІ проводитиметься на місці. Контактні особи: Роман Тимоцко, +380631601217, press@plast.org.ua Зоряна Гошовська, +38 063 2631910 Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal