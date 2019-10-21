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  • Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" досягла угоди про врегулювання заборгованості "дочки" китайської держкорпорації CNBM "Восход Солар"
21 жовтня 2019, понеділок, 16:14 235
Політика 2019-10-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" досягла угоди про врегулювання заборгованості "дочки" китайської держк

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" досягла угоди про врегулювання заборгованості "дочки" китайської держкорпорації CNBM "Восход Солар"

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" досягла угоди про врегулювання боргу ТОВ "Восход Солар" шляхом уступки права вимоги, повідомила Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" на своєму офіційному сайті, передає Інтерфакс.

"Історія, яка дійшла до публічних звинувачень з боку "Восход Солар" на адресу Фінансової компанії "Інвестохіллз Веста" у протизаконних діях у вигляді рейдерського захоплення, благополучно завершена. У процесі переговорів Фінансовою компанією "Інвестохіллз Веста" були врегульовані всі раніше заявлені сторонами претензії", — сказано у повідомленні компанії.

У 2012 році ТОВ "Восход Солар" отримало від "Актив-Банку" кредит на $ 10 млн доларів. І позичальник, і кредитор на той момент входили в орбіту впливу Андрія і Сергія Клюєвих. У вересні 2014 року Національний банк України визнав "Актив-Банк" неплатоспроможним і ввів в нього тимчасову адміністрацію.

Згодом Фондом гарантування вкладів було виявлено, що сонячні електростанції, що належать "Восход Солар" і знаходяться у заставі у "Актив-Банку" в якості забезпечення за наданим кредитним фінансуванням, були передані братами Клюєвими китайській державній корпорації CNBM International Corporation.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" у грудні 2018 року на відкритому аукціоні придбала у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб право вимоги за пулом проблемних кредитів ліквідованого внаслідок неплатоспроможності "Актив-Банку", серед яких виявилися фінансові зобов'язання ТОВ "Восход Солар" перед банком, забезпечені заставами.

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" залучає кошти українських та зарубіжних інвесторів, і є найбільшим оператором українського ринку врегулювання проблемної заборгованості шляхом викупу на прозорих аукціонах ФГВФО права вимоги за кредитною заборгованістю перед банками-банкрутами, а також шляхом врегулювання проблемної заборгованості перед фінансовими та банківськими установами у корпоративному і роздрібному сегментах. Серед партнерів ФК "Інвестохіллз Веста" з врегулювання проблемної заборгованості найбільші міжнародні фінансові установи "Райффайзен Банк Аваль", ОТР, Альфа Банк, Укрсиббанк та багато інших.

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" входить до заснованої у 2009 році інвестиційної групи Інвестохіллз, що спеціалізується на операціях в рамках спеціальних ситуацій та з проблемними активами, а чисельність в її структурах профільних фахівців з питань коллекшену, судового та позасудового врегулювання боргів перевищує 400 осіб. Група успішно відстоює свої права в судах по стягненню проблемної заборгованості на основі міжнародних стандартів бізнес-етики та вимог законодавства, домагаючись високої ефективності у сфері погашення викуплених нею або врегульованих іншим способом боргових зобов'язань.
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