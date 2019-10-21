"Наш край" стане проектом Коломойського та Авакова, – Голобуцький

Політолог Олексій Голобуцький вважає, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і бізнесмен Ігор Коломойський вирішили підсилитися перед місцевими виборами – політична партія "Наш край" стане їхнім проектом.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Голобуцький нагадав, що нещодавно депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу") обмовився про можливість створення прообразу партії "Наш край" до весни.

"З огляду на те, що подібні заяви без погодження Ігоря Валерійовича (Коломойського) Дубинський робити навряд чи уповноважений, думаю, таким чином вирішили промацати грунт та подивитися на реакцію колег і медіа. "Наш край" Дубинський згадав недарма. З огляду на те, що партія давно стала незалежна від своїх початкових бенефіціарів, Аваков та Коломойський вирішили цим скористатися і посилитися перед місцевими виборами", – написав експерт.

За словами Голобуцького, Аваков і Коломойський посилюються не дарма.

"Один забезпечує собі збереження статусу міністра і самостійного гравця, другий створює новий центр впливу", – уточнив політолог.

За спостереженням експерта, заява Дубинського не випадково збіглася у часі з активністю "Нашого краю".

"У партії буквально наступного дня після заяви пройшов з'їзд на якому, по-перше, викинули людей, близьких до минулої Банкової. Це, можливо, було одне з побажань Авакова-Коломойського. Наприклад, зі складу політради зникли кілька людей, поміж яких – Володимир Макеєнко, який курирує телеканал "Прямий". По-друге, обрали нову політраду та нових співголів", – зазначив Голобуцький.

Політолог підкреслив, що серед нових співголів партії "Наш край" народні депутати Антон Кіссе (депутатськая група "За майбутнє"), Сергій Шахов (позафракційний) та Валерій Давиденко (позафракційний).

"Нагадаю, той же Кіссе входить до депгрупи "За майбутнє" Авакова-Коломойського", – резюмував Голобуцький.