22.10.19 11:00 Круглий стіл: "Хто кого з'їсть на вільному ринку землі: агрохолдинги фермерів, фермери агрохолдинги чи всіх — транснаціонали?"

22 жовтня 2019 року об 11.00-13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться "Земельне віче".

Організатор — радник прем’єр-міністра, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак та AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.

Аграрний комітет рекомендував парламенту підтримати альтернативний законопроект про землю №2187-10. Що він принесе ринку: чи буде місце всім чи тільки обраним? Ось про це і поговоримо на черговому земельному віче разом з експертами, владою та представниками великих, середніх і дрібних аграріїв.

Спікери:

Олексій Мушак , радник прем’єр-міністра, депутат парламенту 8-го скликання;

, радник прем’єр-міністра, депутат парламенту 8-го скликання; Микола Сольський , голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; Наталія Білоусова , головний редактор AgroPolit.com;

, головний редактор AgroPolit.com; Іван Слободяник , голова комітету "Асоціації фермерів і приватних землевласників України", голова "Агро-Продовольчої Ради";

, голова комітету "Асоціації фермерів і приватних землевласників України", голова "Агро-Продовольчої Ради"; Дмитро Скорняков, генеральний директор агрохолдингу "HarvEast";

генеральний директор агрохолдингу "HarvEast"; Володимир Нагорний, керівник відділу земельної політики і майнових відносин агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт";

керівник відділу земельної політики і майнових відносин агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт"; Віталій Іванченко , директор з розвитку бiзнесу NCH Advisors Inc;

, директор з розвитку бiзнесу NCH Advisors Inc; Владислава Магалецька - Рутицька , віце-президент фонду "СігмаБлейзер", екс-заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції, співголова Комітету з питань агропродовольчого бізнесу СУП;

- , віце-президент фонду "СігмаБлейзер", екс-заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції, співголова Комітету з питань агропродовольчого бізнесу СУП; Дмитро Мотузко, співзасновник компаній з сільгоспвиробництва, логістики та переробки;

співзасновник компаній з сільгоспвиробництва, логістики та переробки; Григорий Пуга, генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля";

генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля"; Руслан Гелик, директор юридичного департаменту КустоАгро;

директор юридичного департаменту КустоАгро; Олексій Сидоров, виконавчий директор чехського агрохолдингу RESILIENT та представник датско-чешско-шведського агрохолдингу AGROMINO;

виконавчий директор чехського агрохолдингу RESILIENT та представник датско-чешско-шведського агрохолдингу AGROMINO; Володимир Коваленко , голова громадської організації "Прозора земля";

, голова громадської організації "Прозора земля"; Леонід Корейба , керівник Центру розвитку земельних відносин в Україні;

, керівник Центру розвитку земельних відносин в Україні; Іван Фурсенко, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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