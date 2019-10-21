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  • 22.10.19 11:00 Круглий стіл: "Хто кого з'їсть на вільному ринку землі: агрохолдинги фермерів, фермери агрохолдинги чи всіх — транснаціонали?"
21 жовтня 2019, понеділок, 15:33 24
Прес-центр 2019-10-21T18:41:58+03:00
Українські Новини
22.10.19 11:00 Круглий стіл: "Хто кого з'їсть на вільному ринку землі: агрохолдинги фермерів, фермери агрохолд

22.10.19 11:00 Круглий стіл: "Хто кого з'їсть на вільному ринку землі: агрохолдинги фермерів, фермери агрохолдинги чи всіх — транснаціонали?"

22 жовтня 2019 року об 11.00-13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться "Земельне віче".

Організатор — радник прем’єр-міністра, депутат парламенту 8-го скликання Олексій Мушак та AgroPolit.com, Latifundist.com, Kurkul.com.

Аграрний комітет рекомендував парламенту підтримати альтернативний законопроект про землю №2187-10. Що він принесе ринку: чи буде місце всім чи тільки обраним? Ось про це і поговоримо на черговому земельному віче разом з експертами, владою та представниками великих, середніх і дрібних аграріїв.

Спікери:

  • Олексій Мушак, радник прем’єр-міністра, депутат парламенту 8-го скликання;
  • Микола Сольський, голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;
  • Наталія Білоусова, головний редактор AgroPolit.com;
  • Іван Слободяник, голова комітету "Асоціації фермерів і приватних землевласників України", голова "Агро-Продовольчої Ради";
  • Дмитро Скорняков, генеральний директор агрохолдингу "HarvEast";
  • Володимир Нагорний, керівник відділу земельної політики і майнових відносин агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт";
  • Віталій Іванченко, директор з розвитку бiзнесу NCH Advisors Inc;
  • Владислава Магалецька-Рутицька, віце-президент фонду "СігмаБлейзер", екс-заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції, співголова Комітету з питань агропродовольчого бізнесу СУП;
  • Дмитро Мотузко, співзасновник компаній з сільгоспвиробництва, логістики та переробки;
  • Григорий Пуга, генеральный директор ООО "Краєвид Подiлля";
  • Руслан Гелик, директор юридичного департаменту КустоАгро;
  • Олексій Сидоров, виконавчий директор чехського агрохолдингу RESILIENT та представник датско-чешско-шведського агрохолдингу AGROMINO;
  • Володимир Коваленко, голова громадської організації "Прозора земля";
  • Леонід Корейба, керівник Центру розвитку земельних відносин в Україні;
  • Іван Фурсенко, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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